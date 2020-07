Kagylóallergia esetén sem kell minden tengeri herkentyűt kerülni

A főleg az arcon megjelenő vitiligo okozhat pszichés problémákat, de a nagy veszélye az, hogy nehezíti a nap káros sugarai elleni védekezést.

A világon több millió embert érint a vitiligo nevű bőrbetegség, amelynek látható, esetenként feltűnő jelei lehetnek az arcon, kézfejen megjelenő fehér foltok. Kialakulásában szerepet játszanak örökletes tényezők, az immunrendszer és a környezeti hatások is. Van, aki egy komolyabb napégés vagy sérülés után tapasztalja a megjelenését, míg más egy súlyos testi vagy lelki trauma után fedez fel magán foltokat.

Gyakran gyorsan alakul ki egy kezdetben halványabb, majd éles szélűvé váló fehér folt, amit hosszú stagnálás is követhet Gyakori, hogy nagyobb stresszhatás következtében romlik tovább, de az is, hogy a stabil és a romló időszakok váltják egymást, köztük a foltok vissza is nyerhetik az eredeti színüket – mondta Borbola Kinga , a Dermatica bőrgyógyász-kozmetológusa, klinikai onkológus.

A fehér foltok a bőrön bárhol felbukkanhatnak, de jellemzően az arcon, főleg a száj körüli területen, a szem körül, a lábakon, a kézfejeken, a nyakon, a hónaljakban figyelhetőek meg. Ritkábban a haj területén is jelentkeznek, de van, hogy az egész testet beborítják. A tünetek pszichés problémákat okozhatnak, de nagyobb gond, hogy mivel a melanin fontos szerepet játszik az UV-sugarak elleni védekezésben is, hiányában védtelenek vagyunk a káros sugárzással szemben. Így már egy enyhe sugárzás hatására is komoly napégés alakulhat ki – akár télen is.

A vitiligo a tudomány mai állása szerint nem gyógyítható, de a pigmentált bőrfelület és a fehér foltok közötti színkülönbség csökkenthető. Fontos azonban a pontos diagnózis, mert könnyen összekeverhető a hasonló megjelenésű napgombával vagy szteroid kenőcsök után kialakult fehér foltokkal – figyelmeztetett a szakorvos.

„A vitiligós betegek számára minden évszakban fontos a megfelelő fényvédelem, ezzel egyrészt csökkenteni lehet a normál és a pigmenthiányos bőrterület közötti színkülönbséget, de fontosabb, hogy meg lehet előzni a bőrdaganatok kialakulását is.”

Látványos „eltüntetési” mód az úgynevezett camuflage, ami egy speciális smink. Hatékony lehet az UVB illetve PUVA fényterápia, amelyet nagy területek esetén kabinban is lehet alkalmazni. Hatásosak lehetnek a szteroid tartalmú és az úgynevezett kalcineuringátló krémek, főleg UV fénnyel kombinálva. Nagyon nagy kiterjedésű fehér foltokat külföldön úgynevezett depigmentációval kezelik. Ez kifehéríti a normál bőr színét, de a folyamat visszafordíthatatlan és számos mellékhatása is lehet. Kivételes esetben szóba jöhet a sebészi megoldás is, amikor normál bőrrészleteket ültetnek a vitiligós területre – sorolta Borbola Kinga.