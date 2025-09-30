Elkószáló vagy ételallergiás kisgyerekek szülei számára kínál szuper megoldást egy magyar vállalkozó édesanya. Csoszó Dia is átélte a szülők rémálmát néhány évvel ezelőtt, amikor a nyolcéves kisfiát egy pillanat alatt szem elől tévesztette egy bevásárlóközpontban. Elhatározta, hogy létrehoz egy egyszerű, mégis hatékony biztonsági kiegészítőt, amely mindig szem előtt van – egy matricát, ami a gyermek bőrére tehető, és azonnal, vizuálisan hordozza az információt: legyen az akár a szülő telefonszáma vagy akár egy esetleges allergia jelzése.
Ezáltal mérséklődhet a pedagógusok szorongása, hisz így a minimálisra csökken az esélye, hogy ilyen összetevőkkel fog találkozni egy allergiás gyerek.
Az új közétkeztető cég a szülői panasz szerint nem fogadta el több allergiás gyerek korábbi orvosi igazolását, miközben átmeneti időt sem adtak az új dokumentumok beszerzéséhez.
A kezeléséhez nincs szükség gyógyszerekre.
Óvatosságra van szükség, mert a tünetek, amelyek akár életveszélyesek is lehetnek, néhány percen belül, de akár órák múlva is jelentkezhetnek.
Nemcsak visszatérő hasfájás, étvágytalanság vagy székelési gondok, hanem ekcéma, fejfájás, figyelemzavar, hiperaktivitás hátterében is állhat a gyerekeknél ételintolerancia. A panaszok megfelelő diétával enyhíthetők vagy akár meg is szüntethetők.
Nem mai divathóbort az ételallergia, de tömeges méretű elterjedése a modern kor életvitelének is „köszönhető”.
Még nincs vége a grillszezonnak, viszont egyre több embert ételallergiás vagy ételintoleranciás, ezért könnyen előfordulhat, hogy vendégként vagy házigazdaként a „mentes étkezésre” is ügyelni kell.
Visszatérő középfülgyulladás és asztmás hörghurut esetén érdemes ételallergia irányába is vizsgálódni. Dr. Hidvégi Edit gyermekgyógyász, gasztroenterológus, tüdőgyógyász a táplálékallergiák légúti tüneteire a Prima Medica Szakmai Napon tartott előadásában hívta fel a figyelmet.
A jellegzetes tünetek mellett a gyakori éjszakai felriadások is utalhatnak ételallergiára. Érdemes erre a lehetőségre is gondolni, mielőtt az éjszakázástól a szülők teljesen kimerülnek – hívta fel a figyelmet dr. Polgár Marianne gyermekgyógyász, gasztroenterológus, a Prima Medica Szakmai Napon elhangzott előadásában.