Nem csak a memória romlása jelezheti a demenciát

Óvatosságra van szükség, mert a tünetek, amelyek akár életveszélyesek is lehetnek, néhány percen belül, de akár órák múlva is jelentkezhetnek.

A kagylók közé tartoznak a rákfélék – garnélarák, rák, homár – és a puhatestűek - kagyló, osztriga, fésűkagyló, tintahal, polip – is. Néhány embernél csak az egyik csoportba tartozók okoznak allergiás tüneteket, másoknál panaszokat okoz, ha rákot, kagylót vagy akár tintahalat fogyasztanak. A legtöbb kagylóallergiás számára inkább a rákfélék fogyasztása okoz gondot. Bár az ételallergiák többsége gyermekkorban alakul ki, a kagylóallergiára első tünetei inkább felnőttkorban jelentkeznek – mondta Moric Krisztina allergológus, fül-orr-gégész, a Budai Allergiaközpont orvosa.

Kagylóallergia esetén az immunrendszer reagál a halakban levő – egyébként ártalmatlan, a nem allergiásoknál panaszt nem okozó – fehérjékre. Ez váltja ki az allergiás reakciót, amelynek legjellemzőbb tünetei az emésztési zavar, a hányinger, hányás, a gyomorfájdalom, a hasmenés, a légszomj, a köhögés, a rekedt hang, a viszkető kiütés vagy csalánkiütés vagy a duzzanat (ödéma) a szájban vagy a torokban. Ezek a kagyló elfogyasztása után néhány percen belül megjelenhetnek, de némely panasz csak később, esetleg órák múlva is jelentkezik.

A kagylóallergia tünetei egyénenként és reakciótól függően változhatnak. Időnként nagyon enyhe és rövid ideig tartó, máskor pedig súlyosabb és hosszabb is lehet. A mielőbbi diagnózis azért is fontos, mert a kezdetben enyhe allergiás tünetek idővel romlanak, vagyis egyre súlyosabb reakció jelentkezik az allergén fogyasztásakor. „Ha a kivizsgálás során igazolódik az allergia, akkor a betegnek felírjuk az önbelövős adrenalin injekciót (epinefrin). Ezt abban az esetben kell alkalmaznia, ha tévedésből mégis fogyaszt az allergiás tüneteit okozó élelmiszerből” – mondta a szakorvos.

A kagylóallergia a nagyon súlyos allergiás reakciót, anafilaxiát is kiválthatja, amely az egész szervezetet érintő életveszélyes reakció. Ez percekkel vagy akár másodpercekkel a kagyló elfogyasztása után is jelentkezhet. A beteg állapota nagyon gyorsan romolhat, és azonnali kezelés nélkül végzetes kimenetelű lehet. Az anafilaxia jelei a légzési nehézség, a torok duzzanata, zihálás, köhögés, hányinger vagy hányás, gyomorfájdalom, sápadtság, verejtékezés, szédülés. Az epinefrin az allergiás reakció korai szakaszában segíthet megelőzni a súlyosbodást és megelőzhető az életveszélyes állapot. De a beadását követően is fontos a sürgősségi ellátás, mert gyakran a súlyos tünetek két fázisban is jelentkezhetnek.

Bár a kagylóallergia nem gyógyítható, a karbantartására csak a szigorú diéta képes, nem kell teljes mértékben lemondani a tengeri herkentyűk fogyasztásáról. Az allergiavizsgálattal tisztázni kell, hogy például a puhatestűek fogyasztása is okozhat-e problémát. Azt is meg kell nézni, hogy az érintett halakat fogyaszthat-e. Az esetek többségében igen, viszont mivel a rákok közeli rokonságban vannak a poratkákkal, előfordulhat, hogy a poratka-allergiás beteg egy ráksaláta elfogyasztása is allergiás reakciót tapasztal – tette hozzá Moric Krisztina.