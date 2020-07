Erdőirtás után szebb lesz a sziget a kormány szerint

A Miniszterelnökség megnyugtatásul azt is hozzátette, hogy a fakivágás védett természeti területen kizárólag külön természetvédelmi engedély alapján végezhető, ilyen eljárás jelenleg nincs folyamatban.

Évek óta széleskörű egyetértés van arról, hogy a Hajógyári-sziget a főváros olyan kihasználatlan és rendezetlen zöldterülete, amelynek sport-, szabadidős és kulturális célú fejlesztése indokolt – válaszolta a Népszava kérdéseire a Miniszterelnökség. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a Hajógyári-szigetről szóló kormányzati elképzelések évek óta ismertek. A sziget a jelenlegi állapotánál sokkal szebb, rendezettebb lesz – tették hozzá. Az árvízvédelmi rendszer előkészítését a kormány megbízásának megfelelően a Belügyminisztérium végzi. Jelenleg a környezetvédelmi eljárás zajlik a Pest Megyei Kormányhivatalnál, döntés még nem született. A Miniszterelnökség megnyugtatásul azt is hozzátette, hogy a fakivágás védett természeti területen kizárólag külön természetvédelmi engedély alapján végezhető, ilyen eljárás jelenleg nincs folyamatban. Az engedélyeket a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala hivatott kiadni Budapest természetvédelmi hatóságaként. Csakhogy a fakivágási kérelmekről időnként Budapest Főváros Kormányhivatalának Kiemelt ügyek osztálya dönt, amelynek vezetője Kosztyu Anikó. Az általa vezetett osztály engedélyezte korábban többek között az Orczy-park, a Kossuth tér, a Dagály és a Városliget fakivágásait is. Túl nagy szigorban tehát aligha reménykedhetnek a sziget fáiért aggódók. Ahogy arról kedden a Népszava beszámolt , a kormány nagyszabású gátépítésbe kezdene a Hajógyári- (Óbudai) szigeten. A beruházás miatt csaknem 3 hektár erdőt kellene kivágni, de a gátak és zsilipek rendszere az árvízszintet is megemelné. A Belügyminiszter a Népszavának küldött válaszában azzal érvel a gát mellett, hogy a szigetet védmű nélkül egyre gyakrabban önti majd el az ár. Az árvízvédelmi rendszer kiépítésével azonban megvalósulna a jelenleg a nagyvízi meder részét jelentő Óbudai-sziget teljes területének árvíz- és szivárgó vizektől való mentesítése. A tárca egyúttal arról is tájékoztatta lapunkat, hogy „az előkészítési feladatokhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat az Országos Vízügyi Hatóság a III. kerületi és a fővárosi önkormányzattól egyaránt megkapta”. Mindez azért különös, mert Karácsony Gergely főpolgármester és Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere egyaránt hevesen tiltakozott a gátépítés ellen a Népszavában megjelent cikk után. Kiss László egyenesen méltatlannak tartotta, hogy a nagyszabású tervekről meg sem kérdezték a kerületet, és tiltakozásra szólított fel mindenkit a gátépítés ellen, amely végérvényesen megváltoztatná a sziget képét. Karácsony Gergely főpolgármester pedig kijelentette, hogy a főváros nem járul hozzá egy olyan beruházáshoz, amely 1000 fa kivágásával, a zöldfelület megcsonkolásával járhat. Kiss László polgármester a Népszava kérdésére határozottan cáfolta, hogy a III. kerületi önkormányzat előzetes tulajdonosi hozzájárulást adott volna a Hajógyári-szigeti gáthoz. A kerületvezető a Pest Megyei Kormányhivatalnak írt levelében egyebek mellett arra is felhívja a kormánymegbízott figyelmét, hogy sem a kerületi, sem pedig a fővárosi építési szabályzat szerint sem lehetséges az árvízvédelmi mű megépítése. Kicsit másként áll a helyzet a fővárosi önkormányzattal. Az előző városvezetés az októberi választások előtt 4 nappal adott tulajdonosi hozzájárulást a tervezéshez szükséges, geotechnikai feltáró fúrások elvégzéséhez. A jelenlegi városvezetés ezzel szemben mindent elkövet, hogy a meglévő zöldfelületek megmaradjanak, azok területe ne csökkenjen. A Miniszterelnökség azt is jelezte, hogy a Hadrianus-palota rekonstrukciójáról még nincs kormánydöntés. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig arról tájékoztatta a Népszavát, hogy a kajak-kenu központ egyelőre előkészítési fázisban van. A kivitelezésről a tervek elkészülte után dönt a kormány. A sportakadémia tervezésére kiírt tender júniusban eredménytelenül zárult, mivel egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett rá.