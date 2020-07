Kilenc hónapig vajúdott a képviselő testület, hogy feloszlassa magát

A válság lecsengésével hazánk egyértelműen szmogrekorder lett.

A koronavírus-járvány alatt világszerte csökkent a légszennyezettség, hiszen a karantén miatt jelentősen csökkent a gépjárműforgalom, de a tömeg-, a légi- és a vasúti közlekedés is minimalista üzemmódba kapcsolt. Csakhogy Magyarország nem vonta le a tanulságokat, sőt, írja az mfor.hu. A Levegő Munkacsoport szerint a magyarországi mérőállomások adatai alapján azt látjuk, hogy a NO2 (nitrogén-dioxid) szint az előző év azonos időszakához képest némileg csökkent a korlátozások alatt, de a legtöbb korai halált okozó légszennyező, a PM2,5 részecskék ("szálló por") koncentrációjában például a tavalyi adatokhoz képest némi növekedés volt tapasztalható. A Financial Times az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) adatait elemezve arra jutott, hogy Budapest az egyetlen város Európában, ahol már most meghaladja a nitrogén-dioxid szint a korlátozások előtti időszakét. Pedig a járvány magával hozta az alternatív közlekedési módok terjedését: például gyorsan felfestettek sok-sok biciklisávot. Csakhogy hazánkban indokolatlanul hosszú ideig, július 1-jéig ingyenesen lehetett parkolni a nagyvárosokban, ami egyértelműen megnövelte az autósforgalmat, minden bizonnyal ez állhat az EEA megdöbbentő fővárosi adatai mögött. Még akkor is mi állunk az országok élén, ha a legfrissebb felmérések szerint Európa nagyvárosaiban az autóforgalom újraindulásával ugrásszerűen megnőttek a légszennyezettségi adatok. És az látszik körvonalazódni, hogy az emberek tartanak a tömegközlekedéstől, ami az autóforgalom növekedéshez vezet: a londoni metró mostani utasforgalma mindössze 12 százaléka a járvány előttinek.