Koronavírus: öt fertőzöttet találtak, a negyedik napja nincs újabb hazai áldozat

A PDSZ aggódik, a hivatalos verzió szerint minden a legnagyobb rendben.

Aggályos tartalmú, érzékeny adatokra rákérdező kérdőívet töltetnek ki az Erzsébet-táborokban a gyerekekkel, írja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetére (PDSZ) hivatkozva az Index . A PDSZ által közzétett képeken a címet követő négyoldalas kérdéssor első fele rögzíti a kitöltő gyerekek adatait – nemét, életkorát, lakóhelyét, irányítószámát, testvérei számát – és a vele egyháztartásban élőkről is begyűjt információkat (például hogy kivel él együtt, mekkora házban laknak, van-e a családban autó, milyen végzettsége van a szüleinek). A kérdőív második részében a kitöltő gyerekeknek azt kell megmondaniuk, hogy hogyan érzik magukat, hányasra osztályoznák a szüleiket, nagyszüleiket, testvéreiket, osztálytársaikat, tanáraikat és a barátaikat, hogy milyen a kapcsolatuk a fent felsorolt emberekkel/embercsoportokkal, és hogy kire számíthatnak bizonyos helyzetekben (például, ha segítségre vagy tanácsra van szükségük), illetve hogy milyen gyakran szoktak bizonyos dolgokat csinálni (például sírni, vagy facebookozni). A kérdéssor arra is kíváncsi, hogy a gyerekek hogy érezték magukat tavasszal, amikor zárva voltak az iskolák és otthon kellett tanulniuk. A szakszervezetnek módszertani és adatkezelési aggályai is vannak a kérdőívekkel kapcsolatban. Azt írják "olyan szubjektív tapasztalatokra, érzelmi viszonyulásokra is rákérdeznek a felmérés készítői, amelyek amellett, hogy szigorúan bizalmas információk, egy sima bekarikázós kérdőíven nem is igazán mérhetők fel szakszerűen". Emellett azt is problémásnak találják, hogy az elvileg önkéntesen, szülői beleegyezéssel kitöltendő kérdőívekről nem lehet tudni, hogy milyen célból és kinek gyűjtenek adatokat.