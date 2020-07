Szirénázó rendőrautó gázolt el egy nőt Tokajban

Egy engedély nélkül tartott revolvert, valamint 83 töltényt is lefoglaltak a vádlott házában.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség vádat emelt három rendbeli szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt azzal a letartóztatásban lévő férfival szemben, aki éveken át rendszeresen szexuális cselekmény elvégzésére kényszerítette a nevelt gyermekét és két lányát. Az ügyészség közleményében az áll: a vádirat szerint a férfi Komárom-Esztergom Megye egyik településén a nevelése alatt álló 12 éves nevelt fiát 2010 és 2015 között, hetente több alkalommal, szóbeli fenyegetéssel és erőszakkal arra kényszerítette, tűrje el, hogy a vádlott szexuális cselekményeket végezzen vele. A férfi 2014 és 2015 között a nevelt fián kívül két lányát is zaklatta szexuálisan, akik akkor a 12. életévüket még nem töltötték be. A nyomozás során tartott házkutatás alkalmával a férfitól egy engedély nélkül tartott revolvert, valamint 83 töltényt foglaltak le. Ezen kívül a férfi 2015. októberében eltulajdonította és saját céljaira fordította egyik lányának a középiskolai taníttatására félre tett 402.096 forint összegű pénzét. A vádlottal szemben három rendbeli folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette, lőfegyverrel visszaélés bűntette, valamint sikkasztás vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. Az ügyészség a vádiratban indítványt tett arra, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, a törvényszék 15 év, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélje, 10 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától, a lőfegyvert és a töltényeket kobozza el, valamint végleges hatállyal tiltsa el a vádlottat bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolc év alatti gyermekekkel foglalkozna. Az ügyészség indítványt tett arra is, hogy a bíróság tartsa fenn a vádlott letartóztatását, figyelemmel arra, hogy vele szemben továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy szabadlábra kerülése esetén a sértetteket befolyásolná, ezzel a bizonyítást megnehezítené.