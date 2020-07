Aranyárban kínálják idén a balatoni apartmanokat, és minőségről kár beszélni

Ötödével esett vissza az építőipari termelés májusban, az új megrendelések sem alakulnak jól.

Több mint 20 százalékkal zuhant az építőipari termelés mind tavaly májushoz, mind pedig áprilishoz képest az idén májusban – derül ki a ma reggel közzétett friss KSH-adatokból, amelyek szerint a koronavírus okozta járvány hatása májusban jelentős volt az ágazatban. Az idei év első öt hónapjában összességében 5,6 százalékkal mérséklődött az építőipari termelés. Az ágazat kilátásai a jövőre vonatkozóan sem túl rózsásak, hiszen a megkötött új szerződések volumene is visszaesett 7,4 százalékkal. Épületek építésére azonban 47,6 százalékkal több, egyéb építményekre - többek között út-, vasút-, közműépítésre vonatkozóan - 29,1 százalékkal kevesebb szerződést kötöttek. Az építőipari vállalkozások május végi szerződésállományának volumene így összességében 14,5 százalékkal maradt el a tavaly május végitől. Az épületek építésénél azonban e téren is 14,1 százalékos növekedés, míg az egyéb építményeknél 25,6 százalékos csökkenés látszik. A rendelésállományok alapján a következő időszakban is negatív tartományban maradhat az építőipar – véli Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője, aki szerint a májusi csökkenésre számítani lehetett. Az előző hónapokban ugyanis még mérsékelt volt a visszaesés, májusban viszont már markánsan megjelent a járványhatás. Az adatokból most az látszik, hogy az épületépítések adhatnak támaszt az ágazatnak, a számokat azonban érdemes óvatosan kezelni. A megrendelések 6-12 hónapos időtávon jelenhetnek csak meg a termelésben, a járvány miatti bizonytalan helyzetben pedig a beruházók elhalaszthatják az egyes építkezéseket – hívta fel a figyelmet az elemző. Szerinte az év második felében részben attól függ az építőipar teljesítménye, mennyi indulhat újra a járvány alatt leállított beruházások közül. A foglalkoztatottság alakulása is lényeges tényező: a második negyedévben feltehetően visszaesett az építőiparban dolgozók száma, így a csökkenés mértékétől is függ, hogy az év második felében milyen ütemben tud visszapattanni a termelés.