Karácsony: már áprilisban döntöttünk a Pesti úti fertőtlenítésről, amit most Németh Szilárd „elrendelt”

Megbízható lesz és praktikus – ígéri a Mediaworks a négy év szünet után feltámasztott Metropol, ami a Pesti Hírlap kihívója lehet.

Megújult modern külsővel és tartalommal idén szeptembertől négy év szünet után újraindul az ország legnagyobb példányszámú napilapja, a Metropol – jelentette be a a lapot kiadó MediaWorks Hungary Zrt. A kormányközeli alapítványoz, a KESMÁ-hoz tartozó lapkiadó továbbra is ingyenes, minden hétköznap elérhető újságként terjesztené Metropolt. Ígéretük szerint a 24 oldalas kiadvány továbbra is a városlakók, a közlekedő tömeg lapja lesz, de a szokásos utcai terjesztésen túl a bevásárlóközpontokban is el lehet majd érni. A szerkesztőség a „Megbízható és praktikus” -szlogen jegyében tervezi a print mellett online formában is lapot: vagyis egyszerre lesz napi kisokos, programmagazin, és praktikus tudnivalók tárháza.