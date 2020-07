Biden bölcsődét és óvodát kínál

Donald Trump igyekszik radikális baloldalinak beállítani demokrata párti kihívóját.

Az elnöknek kedden annyiban igaza lett, hogy a világéletében középutasnak tartott Joe Biden tényleg radikális lépésre szánta el magát: kilátásba helyezte az általános bölcsődei és óvodai ellátás bevezetését. Az Egyesült Államokban csak 12 hét fizetett szülési szabadság jár az anyáknak, de nekik csak akkor, ha 50 főnél többet foglalkoztató cégnél dolgoznak. A bölcsőde és óvoda évi 9-11 ezer dollárba, vagyis jócskán hárommillió forint fölötti összegbe kerül, ami sok családnak megfizethetetlen, nem beszélve a gyereküket egyedül nevelőkről. A probléma nyilvánvaló, Donald Trump elnökségének kezdetén még saját lánya, Ivanka is felvetette, hogy jobban kellene gondoskodni a szülő nőkről és a fiatal családokról. A republikánus politikusok azonban lesöpörték az ötletet, amely most a Demokrata Párt egyik ütőkártyája lehet. Biden tíz évre 750 milliárd dollárt szánna a programra, amely óvodai ellátást ajánlana a 3 és 4 éveseknek (5 éves kortól már van ingyenes iskola előkészítő), illetve évi 8 ezer dolláros adókedvezményt a 0-5 évesek évi 125 ezer dollár alatt kereső szüleinek. A pénzt az évi 400 ezer dollár fölötti jövedelemmel rendelkezők adókedvezményeinek visszanyírásából és a vagyonosok adófizetési fegyelmének erősítéséből teremtené elő. A gyermekgondozási csomag az elnökjelölt gazdasági tervének harmadik része. Az előző kettő a hazai ipar támogatásával és a zöld energia fejlesztésével foglalkozott. Trump eközben április óta először tartott sajtóértekezletet, a koronavírus-járványról. Jórészt megmaradt előre megírt mondanivalójánál és végre egyértelműen maszkviselésre intett mindenkit. Másik fő üzenete az volt, hogy a helyzet romlani fog, mielőtt javulna. „Ez olyasmi, amit nem szeretek mondani a dolgokról, de hát ez van” – sóhajtott. Kedden legkevesebb 1120 amerikai halt bele a fertőzésbe – júliusban ez volt az első, ezernél több végzetes kimenetelt hozó nap. Nevada, Oregon és Tennessee államok jelentettek minden korábbinál több halálesetet. (Az eddigi legrosszabb nap április 15. volt, akkor 2752-en haltak meg a Covid-19 miatt.) A Fehér Ház sajtóterméből feltűnően hiányzott az első számú amerikai járványügyi szakember, Anthony Fauci, aki, mint mondta, nem kapott meghívót. Mások Trump szerint az épületben voltak, de őket sem kérték fel, hogy vegyenek részt az ezentúl ismét naponta megtartandó rendezvényen. A kongresszusban közben lázas egyeztetés folyik egy újabb, a lakosság közvetlen anyagi terheit enyhítő segélycsomagról. Trump a hírek szerint ragaszkodik hozzá, hogy ennek részeként enyhítsék a vállalkozóknak a bérek után fizetendő adóterheit, ami a demokrata párti ellenzék egyelőre elutasít. Republikánus oldalról szeretnék mérsékelni a munkavégzéshez nem kapcsolódó kifizetéseket. Szerintük sokan azért nem térnek vissza a munkaerőpiacra, mert a segélyből nagyobb jövedelmük van, mint a fizetésükből lenne. Július 31-én azonban kifut az eddigi, minden munka nélkül maradónak heti 600 dollárt jelentő program, ami nem lenne jó a három és fél hónap múlva esedékes választásokon indulóknak – bármely párthoz is tartozzanak.