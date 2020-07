Dupla panziófejlesztési támogatás járt Simicska Lajosnak

A Fidesz egykori pénztárnoka végül ugyanannyit kapott, mint Szatmáry Kristóf jelenlegi kormánypárti parlamenti képviselő.

Két pályázata is nyert Simicska Lajosnak, így összesen 8 millió forintot kap a kormánytól a hárskúti panziója fejlesztésére – fedezte fel az mfor.hu . Ahogyan a portál nyomán korábban a Népszava is megírta , már nem lehet akkora harag Orbán Viktor kormányfő és Simicska Lajos között. Utóbbi cége ugyanis 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott egy hárskúti panzió fejlesztésére. A Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-pályázat döntési listájából derült ki ugyanis, hogy a Fidesz egykori pénztárnoka családjának érdekeltségében maradt cége, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. is nyertes lett. Most az derült ki az MTÜ közzétett döntési listájából , hogy még nagyobb lehet az öröm a Simicska-családban, mert rögtön két pályázatát hirdették ki nyertesnek. Így összesen már 8 millió forint közpénz érkezik a cég számlájára. Az MTÜ a Kisfaludy-program keretében magán-, és egyéb szálláshelyek fejlesztésére kiírt pályázatán több mint 13 ezer szálláshely kaphat augusztusban összesen mintegy 45 milliárd forintot a kormánytól. A Népszava is megírta, hogy Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő badacsonyi panziója is 8 millió forintot kapott, pontosan ugyanannyit mint végül Simicska Lajosé.