Kína bezárta houstoni főkonzulátusát, válaszul Csengtuban az amerikai készül erre

Kína bezárta péntek este houstoni főkonzulátusát, az amerikai kormány utasításának megfelelően. A válaszlépésként bezáratott csengtui amerikai konzulátuson pedig folytak az előkészületek erre szombaton, miközben az épület körül szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be a kínai hatóságok – jelentették hírügynökségek. Caj-Vej, Kína houstoni főkonzulja csütörtökön még úgy nyilatkozott a Politico című amerikai hírportálnak, hogy bár Washington kémkedéssel vádolta meg a külképviseletet, ezt nem támasztotta alá bizonyítékokkal, ezért a főkonzulátus „további értesítésig” nyitva marad. Nem tervezték tehát betartani a helyi idő szerint péntek 16 órai határidőt. Az amerikai külügyminisztérium azonban azt közölte, hogy a főkonzulátus határidőre bezárt. A kínai külügyminisztérium szerdán és még pénteken is felszólította Washingtont, hogy azonnal vonja vissza „hibás döntését”, és teremtsen megfelelő körülményeket ahhoz, hogy a kétoldali kapcsolatok helyreállhassanak. Válaszlépésként



Peking elrendelte a csengtui amerikai konzulátus bezárását, és miután Washington nagyon rövid határidőt, 72 órát adott kedden a houstoni képviselet bezárására, Peking is ennyit adott péntek délelőtt 10 órakor.

Közben a kínai hatóságok szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be az épület körül. A Reuters hírügynökség tudósítója szerint sok rendőrt lehetett ott látni, köztük civilruhásokat is, és lezárták a forgalom elől a képviselet utcáját. A csengtui amerikai konzulátust 1985-ben nyitották meg, honlapja szerint csaknem kétszáz alkalmazottja volt a koronavírus-járvány kitörése előtt, köztük 150 helyi ember. Hatáskörébe tartozott egyebek között a Kína által 1950-ben megszállt Tibet emberi jogi helyzetének, valamint a kínai haderő mozgásának figyelése az ország nyugati részében. Az Egyesült Államok a pekingi nagykövetség mellett a dél-kínai Kantonban (Kuangcsou), Sanghajban, valamint az északkeleti Senjangban működtet konzulátust. Kínának pedig a houstoni mellett San Franciscóban, Los Angelesben, Chicagóban és New Yorkban van konzulátusa a washingtoni nagykövetség mellett. A két ország kapcsolatai az utóbbi időben megromlottak. Az Egyesült Államok Kínát teszi felelőssé a koronavírus-világjárványért, és rendszeresen vádolja szellemi tulajdon ellopásával, a hongkongi autonómia korlátozásával, Tibet elnyomásával és a muszlim ujgurok emberi jogainak megsértésével. Ütközőpontokat jelent Tajvan ügye, valamint Kínának a Dél-Kínai-tengert illető területi követelései is.