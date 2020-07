Itt a megújulóalapú energia-önellátás

Az ősz egy erős időszak lehetne a fuvarozó cégek életében, csakhogy épp akkora várják a második hullámot.

Összeomlott az értékesítés a nagyhaszonjárművek piacán a koronavírus-járvány következményeként, a forgalomba helyezések a január-májusi időszakban 60 százalékkal estek vissza Magyarországon az előző év azonos időszakához képest - írja szerdai számában a Világgazdaság a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének (MGE) elemzését idézve. Az MGE szakértői szerint az idén a tavalyi eredmény felét tudja teljesíteni a szegmens. A 16 tonna feletti nagy haszonjárművek értékesítésében a magyar piacon 2018 volt a csúcsidőszak, amikor az éves forgalomba helyezések száma meghaladta az 5400-at. Erős év volt 2019 is, de a sofőrhiány és a fuvardíjak csökkenése hatással volt az új járművek vásárlására - emlékeztet a lap. Az idei évet lendülettel kezdte a piac, és a járványhelyzetig jókora volt a beruházási kedv. Március közepén azonban az új járművek megrendelésére szóló igények egyik napról a másikra elapadtak. A járvány következtében májusban 80 százalékkal esett vissza a piac, és a vártnál gyengébb lett a június is: a tavalyi év azonos időszakához képest 70 százalékos a visszaesés. A járványhelyzet miatt a nagyhaszonjármű-gyártók zöme az ellátói láncok akadozása miatt bezárt, április közepétől május végéig álltak a gyárak Európában. Illés Dávid, az MGE elnökségi tagja rámutatott: még mindig nagy a bizonytalanság, és a fuvarozók is óvatosabbak. A nyári karbantartási leállások miatt szeptemberben szokott újra elindulni a piac, ám az idén várhatóan az ősz sem lesz erős - tette hozzá. Megjegyezte: a korábban problémát okozó sofőrhiány ugyanakkor eltűnt, mivel a járműflották 30 százaléka parkolópályára kényszerült a járvány miatt. Az egyesület elemzése szerint a buszok esetében szintén nagy a visszaesés, mivel a turistabuszokat üzemeltető cégek teljesen leálltak, és a korábban megrendelt járműveket sem veszik át a gyártóktól. A piac élénkülését csak 2021. február-március környékére prognosztizálják. A helyi-helyközi járművek értékesítésében a járvány nem okozott olyan mértékű visszaesést, mint a turistakategóriában. Az üzemeltetők, elsősorban az állami, önkormányzati tulajdonban lévő cégek átveszik a járműveket, és csak kisebb csúszások fordulnak elő. Az új autóbuszok piaca 95 százalékban állami vagy önkormányzati tulajdonban van.