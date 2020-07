Szabad szemmel: a Fidesz mossa kezeit,a sajtószabadság haldoklik, az OLAF meg előre lopástól fél

Túl kevés, túl későn – reagált a szenátus demokrata párti frakcióvezetője a republikánusok egybillió (azaz ezer milliárd) dolláros kárenyhítő csomagjára. Chuck Schumer kritikájának volt alapja, hiszen az ellenzéki többségű képviselőház már májusban elfogadta a maga hárombillió dolláros törvényét, azóta várták a republikánusok verzióját, hogy végre meg lehessen kezdeni az egyeztetést. A jobboldalon azonban túl sok különböző érdeket kellett összefésülni: a Fehér Ház mindent Trump elnök újraválasztási érdekeinek rendel alá, ezért erőlteti a gazdaság minél gyorsabb újraindítását, amit azonban fékez az eddigi, túlságosan is bőkezűnek tartott, heti 600 dolláros (180 ezer forintos) extra munkanélküli segély. A republikánus szenátorok egy része a maga újraválasztási érdekeitől vezérelve nagylelkűbb, másik, kisebb csoport viszont ideológiai okokból szűkmarkúbb csomag mellett érvelt. A párton belül elhúzódó alkudozás miatt már biztos, hogy az eddigi segélyek úgy futnak ki, hogy az újakról még nincs döntés - elvégre az igazi, az ellenzékkel vívandó csata még csak most kezdődik. A tét nagyságát érezteti, hogy a magyar nemzeti össztermék tavaly 170 milliárd dollárt tett ki, vagyis még a kisebb, republikánus csomag is hatévi magyar GDP-t költene el. A tervezet sarkalatos pontja, hogy az év végéig meghosszabbítanák, viszont 200 dollárra vágnák vissza a heti segélyt (amihez még hozzájön az államonként változó helyi munkanélküli járadék). Ezen kívül minden amerikai kapna még egyszer 1200 dollárt, a republikánusok szerint ennek elégnek kell lennie a legégetőbb kiadásokra, mint a lakbér vagy élelmiszer – de nem ösztönözne a további otthonmaradásra. Még a konzervatív oldalon is homlokráncolást váltott ki, hogy a Fehér Ház becsempészte a csomagba az FBI új székházának 1.75 milliárd dolláros építési költségét – Donald Trump maga választotta ki a helyszínt, véletlenül éppen szemközt saját washingtoni hoteljével, ami újra felveti a gyanút, hogy az elnök a magánvagyona gyarapítására használja hivatalát. Ellentmondásos az iskolák támogatására szánt 105 milliárd dollár is, mert abból csak a személyes tanítást kínáló intézmények kapnának, a digitális oktatás mellett döntők helyett a szülőknek adnának belőle, hogy magániskolákba küldhessék gyerekeiket. A republikánusok ahhoz is ragaszkodnak, hogy a munkáltatókat ne lehessen perelni a dolgozók megbetegedése miatt – ez azonban a Demokrata Párt számára végképp elfogadhatatlan. A Fehér Ház kénytelen volt beletörődni, hogy 16 milliárdot Covid-19 szűrővizsgálatokra és más egészségügyi célokra fordítsanak, jóllehet Trump szerint Amerikában a túl sok szűrés miatt van olyan sok (mostanra 4.3 millió) regisztrált fertőzés.



Trump a baseballról is hazudott Donald Trump a járványra hivatkozva lemondta az augusztus 15-i Yankees - Red Socks mérkőzés előtti ünnepélyes kezdődobást – amire fel sem kérték. A New York Times kiderítette, hogy az egész az elnök ötlete volt, amikor megtudta, hogy a szezonnyitón az epidemiológus Anthony Fauci kerül reflektorfénybe. A Yankees vezetése Trump bejelentéséből hallott először a dologról. A Fauci képével ellátott baseball-kártya közben az árusítás első napján abszolút eladási rekordot döntött, még soha, egyetlen sztár képe sem volt ilyen népszerű.