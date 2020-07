Nyomás alatt tartja a hatalom azokat a szerb orvosokat, akik kimondják véleményüket

Mind jobban elszigetelődik az Egyesült Királyság.

A világ lakosságának nagy részéhez hasonlóan ebben az évben sok megpróbáltatásnak, legújabban a szeszélyes nyárnak kitett britek alig várták, hogy a március 23. óta tartó vesztegzár fokozatos enyhítésével külföldre utazhassanak. Vasárnap hatalmas pofont kapott az a több százezer turista, aki máris az első számú kedvenc Spanyolországban tartózkodott, vagy már befizette vakációját a szárazföldön, a Kanári- vagy a Baleár-szigetekhez tartozó üdülőhelyeken. A hazatérőkre ezúttal állítólag valóban szigorúan ellenőrzött, kéthetes karantén vár, melynek megszegése esetén akár 1000 fontos pénzbüntetést is kiróhatnak. A külügyminisztérium csak a halaszthatatlan utazásokat tanácsolja Spanyolországba, ennek megfelelően a legtöbb légitársaság nyomban törölte a régióba induló járatait. A hirtelen elrendelt drákói szigorú intézkedés bevezetése óta nem csökkent az érintettek csalódottsága. Szerda reggel Oliver Dowden kulturális miniszter állta a kormány nevében a sarat a hírcsatornák műsorvezetőivel szemben. A BBC Breakfast műsorában többször is hangsúlyozta, mennyire "megérti a frusztráltságot, de a karantén ellen nincs csodafegyver. Változásokra csak akkor lehet számítani, ha a helyzet biztonságossá válik". Másképp látja a helyzetet a Heathrow vezérigazgatója, különösen annak a most beérkezett adatnak a fényében, mely szerint a második negyedévben 96 százalékkal csökkent a repülőtér forgalma. John Holland-Kaye úgy érzi, "orosz rulettet játszanak a karanténnal és egy egészen más rendszer bevezetésére van szükség". A légikikötő két héten belül kész lenne egy kísérletre. Az utasok megérkezésekor 150 font (57 ezer forint) befizetése ellenében tesztelné őket, majd karanténba vonulnának és a következő ötödik vagy nyolcadik napon újabb ellenőrzést végeznének el rajtuk. Ha mindkét vizsgálat eredménye negatív lenne, az eredetileg tervezettnél hat-kilenc nappal korábban maguk mögött hagyhatnák a vesztegzárat. A vezérigazgató Franciaország, Németország és további húsz ország példájára hivatkozott, ahol már működik a fertőzöttebb régiókból érkezőkre vonatkozó repülőtéri teszt. Ha Boris Johnsont nem is sikerült még meggyőzni, közlekedési minisztere támogatja a kezdeményezést és kardoskodott is mellette a kormány Covid-albizottságának ülésén. Grant Shapps azok közé tartozik, akik - talán könnyelműen - spanyolországi üdülés mellett döntöttek. A tory politikus a karantén bevezetése hallatán azonnal visszautazott Nagy-Britanniába, hogy legalább otthonából a kormány rendelkezésére álljon. A koronavírus-ügyekben saját érintettsége folytán különösen óvatos Boris Johnson ezúttal előre figyelmeztetett a romló helyzet kockázataira. Mint mondta, "világosan kell látni, hogy néhány európai barátunk országában egyes helyeken a pandémia második hullámának jelei mutatkoznak. Ezért hoztuk a Spanyolországgal kapcsolatos döntést és egész nyáron számítani kell arra, ahol szükséges, ott akcióba lépünk". Hírek szerint Belgiummal, Luxemburggal és Horvátországgal szemben vezethetnek be hasonló intézkedéseket, akár napokon belül. Meglehet, a sokat emlegetett "staycation", a szigetország tájain eltöltött hazai vakáció is illúziónak bizonyul, hol itt, hol ott kerül sor lokális vesztegzárra. Leicester és Luton után Manchester egyik külvárosa, Oldham foganatosított korlátozó lépéseket az új Covid-19 esetek számának növekedése miatt. Nem véletlenül fogta a fejét Boris Johnson egy kedden, a Nottinghamhez közeli Beestonban készült fotón, a Canal Side Heritage Centre látogatóközpontban helyi kerékpárosokkal beszélgetve. Egy Downing Street 10-i forrás a Daily Mail napilap online változatának elárulta, hogy a tory vezető "rettenetesen aggódik amiatt, hogy Nagy-Britannia két hét múlva követi a Covid-19 szárazföldi Európában tapasztalható újratámadását".