Ételmérgezés Jordániában: már több, mint 800 ember került kórházba

Újabb szigorításokra kényszerült a román kormány. Az országban megállíthatatlannak tűnik a koronavírus terjedése.

Mintegy húsz órát várakozott egy koronavírussal fertőzött 46 éves nő a megyei kórház folyosóján a dél-romániai Prahovan, mert az egészségügyi intézményben egyetlen szabad hely sem volt. Újabb kórházakat kell vissza- illetve átalakítani a COVID 19-el fertőzöttek fogadására, annyira megemelkedett az új megbetegedések száma Románia-szerte. Hétfőn a Kolozs megyei hatóságok jelezték, beteltek a koronavírusos betegek számára fenntartott intenzív terápiás helyek Kolozsváron. Szerdán már a megyei Katasztrófavédelmi Bizottság is arra kényszerült, hogy újabb járványügyi intézkedésekről döntsön. A rosszabbodó járványhelyzet, a két koronavírusos betegek gyógyítására fenntartott kórház, a tüdő- és a járványkórházban rendelkezésre álló kórházi ágyak vészes fogyatkozása miatt a megyei hatóságok ezzel egy időben előkészítik Erdély legnagyobb ilyen jellegű intézménye, a kolozsvári Rehabilitációs Kórház visszasorolását COVID-19 háttérkórházzá. Kolozsvár, valamint Kolozs megye nem tartozik a legfertőzöttebb romániai megyék közé. Némileg javult a helyzet Brassóban is, amely az elmúlt két-három hétben országos első helyre ugrott. A legtöbb új igazolt fertőzést kedden és szerdán már három dél-romániai megyében - Prahova, Argeş és Dâmboviţa, illetve Bukarestben jegyezték, de aggasztóan növekszik a székelyföldi Hargita megye esetszáma is nap, mint nap. Szomorú rekordok dőlnek meg naponta. Már nyolc napja ezer fölötti a napi új megbetegedések száma, a halálesetek is emelkedőben, mint ahogy az intenzív ellátásra szorulók száma is. Szerdán is 1182 új fertőzést és 30 halálesetet regisztráltak, az intenzív osztályon kezelt súlyos esetek száma 377-re emelkedett. A pandémia kezdete óta Romániában 1,154 millió tesztet végeztek, 48.235 fertőzés és 2269 haláleset történt koronavírus következtében. A jelenlegi szabályozás szerint a megyei hatóságok szükség esetén újabb korlátozásokat rendelhetnek el és vesztegzár alá helyezhetnek gócpontnak minősülő településeket. A Ludovic Orban vezette jobbközép kormány szerdán jóváhagyta az országos válságstáb ajánlásait a koronavírus terjedésének megakadályozására. A kormányzati ajánlásokat és korlátozó intézkedéseket a megyei katasztrófavédelmi bizottságok fognak alkalmazni azokon a területeken, ahol fertőzési gócok alakultak ki. Szerdán már három megye tette kötelezővé a köztéri maszkviselést nyílt tereken is minden 5 év fölötti személynek. A piacokon a vásárlóknak nem, de az eladóknak kesztyűt is kötelező ezentúl viselniük. Újabb hidegzuhanyt kapott az épp újjáéledni készülő vendéglátóipar – az érintett területeken vendéglők, kocsmák és szórakozóhelyek teraszai is csak 23 óráig tarthatnak nyitva, az asztalok között pedig biztosítani kell a 2 méter távolságot. A Fekete-tenger parti turizmust sem segíti, hogy a strandokon is kötelezővé válik a távolságtartás, csak az egy családhoz tartozók tartózkodhatnak egymás közelében. De tiltott lesz a tánc és minden, az emberek közti közeli kontaktus azokon a településeken, ahol növekszik a fertőzésszám. A szeptemberi iskolakezdésről egyelőre nem döntött a kabinet. Ludovic Orban csak annyit közölt, 3-4 forgatókönyve is van a kormánynak, amelyek közül a járványhelyzet függvényében választanak majd.