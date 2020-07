Hülkenberg szakérteni készült, de Pérez autójában kötött ki

A mexikói pilóta pozitív koronavírus-tesztet produkált, így tíz napra karanténba kellett vonulnia. Így várhatóan mindkét angliai nagydíjat ki kell majd hagynia.

Csütörtök délután még csak pletyka volt, késő estére vált hivatalossá, hogy Sergio Pérez koronavírus-tesztje pozitív lett. Mindez azt jelenti, hogy a Racing Point mexikói pilótájának – és a vele kapcsolatban kerülő személyzetnek – karanténba kellett vonulnia, a továbbiakban pedig a hatóságok és az orvosok utasításait követi. Pérez – aki egyelőre tünetmentes – minden bizonnyal Guadalajarában fertőződött meg, ugyanis a Magyar Nagydíjat követően hazautazott, hogy meglátogassa édesanyját, aki a napokban baleset szenvedett. A mexikói pilóta állítja, hogy minden protokollt betartott, ennek némiképp ellentmondanak azok a képek, amelyeket felesége, Carola Martinez azóta már eltávolított Instagram-oldaláról. A házaspár több nyilvános helyen is feltűnt, sőt még rajongókkal is összeállt néhány kép erejéig kiruccanásai során. A Racing Point csapatfőnöke, Otmar Szafnauer igencsak nehéz helyzetbe került Pérez kiválása miatt, kevesebb mint 24 óra alatt kellett leakasztania egy pilótát. Kezdetben úgy tűnt, hogy a Mercedes két tartalékja, Esteban Gutiérrez vagy Stoffel Vandoorne közül kerülhet ki a beugró személye, utóbbi azonban Németországban versenyez. A választás végül a 2019-ben még a Renault-nál vezető Nico Hülkenbergre esett, aki a német RTL kommentátoraként dolgozott volna a hétvégén a Brit Nagydíjon. „Kulcsfontosságú volt számunkra, hogy olyasvalakit találjunk, aki ismeri a csapatot. Nico sokáig velünk volt, ismeri a mérnököket, járt már a szimulátorunkban, tudja, hogyan üzemelünk, és ez elengedhetetlen, hogy gyorsan felvegye a tempót” – fogalmazott Szafnauer, aki hozzátette, nem tartja kizártnak, hogy Hülkenberg – aki eddig 177 versenyen áll rajthoz a királykategóriában – pont most szerzi majd meg F1-es pályafutása első dobogós helyét. A 32 éves német mellett szólt, hogy 2011 és 2012, illetve 2014 és 2016 között tagja volt az akkor még Force India nevet viselő együttesnek, ugyanakkor az autó azóta sokat változott, így az alkalmazkodás nem ígérkezik gyerekjátéknak. Hülkenberg megbízatása egyelőre erre a hétvégére szól, ám mivel Pérez tíz napra karanténba került, így a jövő héten esedékes második silverstone-i futamon is lehetőséget kaphat. Pérez számára mindenképp érvágás, hogy partvonalra került, az viszont jó hír számára, hogy csapata nem jelentette be Sebastian Vettel érkezését. A Racing Pointnak állítólag július 31-ig volt lehetősége, hogy a jelentősebb bánatpénz fejében felbontsa a mexikói 2022-ig érvényben lévő szerződését. Mindez egyben azt is jelentheti, hogy a négyszeres világbajnok német az ez idáig nem túl meggyőzően teljesítő Alex Albon ülését szeretné megszerezni a Red Bullnál, aki a második szabadedzésen össze is törte autóját. Ami a két pénteki szabadedzést illeti, délelőtt Max Verstappen (Red Bull), délután pedig Lance Stroll (Racing Point) volt a leggyorsabb, a szakértők ugyanakkor ezen a hétvégén is Mercedes-fölényre számítanak. A címvédő Lewis Hamilton számára nem túl jól alakuló évadnyitó után kiváló formába került, Silverstone-ban pedig újabb rekordot dönthet meg. Amennyiben vasárnap győzni fog, hetedik sikerével egyedüliként fogja vezetni a legtöbb hazai nagydíjon aratott győzelmek rangsorát Alain Prost előtt. Az elmúlt három futamon gyengélkedő Ferrarikra ezúttal is rá járt a rúd, Vettel műszaki hiba miatt nem tudott megtenni egyetlen mért kört sem délelőtt, délután pedig 18. lett. Csapattársa, Charles Leclerc tempója azért jóval biztatóbb volt.

A hétvége folyamán nem lehet hőségre számítani, szombaton és vasárnap 22-24 fokos lesz a levegő hőmérséklete, míg csapadék 20-40 százalékos eséllyel lehet majd.