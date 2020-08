Vírus a szomszédban: egész települések kerültek vesztegzár alá

Romániában akkor léptetik életbe a "település-karantént", ha az ezer főre jutó fertőzés meghaladja a hármat.

Romániában ismét több mint 1200 új koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak az elmúlt napon, de – az ismert aktív fertőzöttek folyamatosan növekvő számától eltekintve – nem dőltek meg a korábbi negatív csúcsok. A stratégiai kommunikációs törzs szombati összesítése szerint az utóbbi 24 órában újabb 1225 embernél mutatták ki a Covid-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 vírus jelenlétét, így második napja enyhe csökkenést mutatott a napi fertőzésszám. A járvány terjedésének lassulását jelzi, hogy a szombati növekmény már csak 15 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét napi átlagát, ahhoz képest, hogy múlt héten még a napi fertőzésszám rendre túllépte az előző két hét átlagának másfélszeresét. Az utóbbi 24 órában további 36 koronavírusos beteg halt meg: ez viszont csaknem 45 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Romániában eddig 2379 áldozatot követelt a járvány. Az országban 22 386-ra nőtt a beazonosított és jelenleg is aktív fertőzések száma. Bár továbbra is több mint háromszor annyi új fertőzést diagnosztizálnak naponta, mint ahányat gyógyultnak nyilvánítanak, valamelyest csökkent mind a kórházban ápolt fertőzöttek száma (7445), mind az intenzív terápián kezelt súlyos eseteké (401). Több mint 16 ezer fertőzésgyanús ember házi karanténban várja a betegség lappangási idejének leteltét. A hatóságok két Arges és négy Arad megyei falut helyeztek szombaton 14 napos vesztegzár alá, mert az említett településeken az ezer lakosra jutó fertőzések száma meghaladta a 3-at. Augusztus elsejétől Románia megyéinek csaknem felében – köztük a legtöbb tengerparti üdülővel rendelkező Konstanca megyében – kötelezővé vált a maszkviselés a kültéri zsúfolt helyeken is.