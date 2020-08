Pilismaróton a képviselő-testület önfeloszlatásához vezetett a sóderbánya-botrány

Az óvintézkedések mellett alternatív lakhatási lehetőségeket, és támogatást is kínál az egyetem a csaknem tízezer új hallgatónak.

Felkészítette kollégiumait Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) az őszi szemeszterre, és a járványhelyzet miatt több változást is bevezetett az új tanévben kollégistái és hallgatói egészségének megóvása érdekében – írta a felsőoktatási intézmény honlapján olvasható közleményében Scheuer Gyula kancellár. Tájékoztatása szerint a szobákban elszállásolható diákok számát két főre csökkentették, hogy az ajánlott védőtávolság tartható legyen. Emellett kézfertőtlenítőket helyeztek ki a bejáratoknál, és a takarítás is gyakoribb lesz az épületekben. A portaszolgálatot és az ügyfélszolgálatot plexifallal választják el, a nyílászárókat rendszeresen fertőtlenítik, a közösségi területeket a szokásosnál gyakrabban takarítják és fertőtlenítik, valamint külön szabályozzák a közösségi terek használatát. Az egyetem azt is tervezi, hogy önkéntes alapon és indokolt esetben támogatja polgárai számára a teszt elvégzését, ennek feltételeit még vizsgálják. – Az ELTE alternatív szálláslehetőségeket, magánkollégiumi férőhelyeket, olcsó albérleti lehetőségeket is kínál a kollégistáknak, akiknek csaknem 90 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kollégiumi férőhely hiányában élne a lakhatási támogatással a következő félévben. Utóbbi 20-40 ezer forint havonta. Ehhez hozzászámolva a kollégiumokban fizetendő 10-20 ezer forintos díjat, a támogatás kedvező opció lehet a diákok számára – emelte ki a kancellár. Az egyetemen az új szemeszterben összesen 9 918 elsőéves kezdheti meg a tanulmányait. A létszámkorlátozás az ELTE vidéki kollégiumait nem érinti, azokban az épületekben elegendő hely áll rendelkezésre az összes jelentkező fogadására.