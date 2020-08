Bejrúti robbanás: tizenhat embert őrizetbe vettek

A kikötői és a vámhatóság legalább tizennyolc tisztviselőjét kérdezték ki eddig. Csütörtökön tüntetők csaptak össze biztonsági erőkkel a libanoni fővárosban.

Tizenhat embert vettek őrizetbe a libanoni hatóságok a bejrúti kikötői negyedet romba döntő robbanással kapcsolatban – közölte az NNA helyi hírügynökség csütörtök este az ügyben illetékes katonai törvényszékhez rendelt kormánybiztosra hivatkozva. Fadi Akiki tájékoztatása szerint a kikötői és a vámhatóság legalább tizennyolc tisztviselőjét kérdezték ki eddig.



Mint mondta, az érintettek között olyan munkások is vannak, akik a 12-es számú raktárnak az építéséért, illetve karbantartásáért feleltek, amelyben a 2750 tonna ammónium-nitrát berobbant. Az illetékes szerint a katasztrófa helyszíne lezárva marad a vizsgálatok befejezéséig. Hozzátette, hogy a nyomozás a libanoni hadsereg és a belügyi biztonsági erők hírszerzési részlegének felügyelete alatt folyik.



Csütörtökön a libanoni fővárosban a robbanás miatt felindult tüntetők csaptak össze biztonsági erőkkel. Az NNA szerint a robbanás által romokban heverő egyik utcán a parlament épületének közelében a rendvédelmi szervek könnygázzal oszlatták a tiltakozókat, akik kövekkel dobálták meg a rendőröket és üzleteket rongáltak meg. Az oszlatás során többen megsérültek. Az utcákra vonult emberek a bejrúti kikötői negyedet romba döntő keddi robbanásban a kormány alkalmatlanságának bizonyítékát látják. Ez a vélemény – hírügynökségek szerint – széles körben elterjedt a libanoni lakosság körében. Már a robbanást megelőzően is számos megmozdulás volt a libanoni vezetés ellen, amelyet sokan a helyi lakosok közül korruptnak tartanak. Libanon évtizedek óta nem látott gazdasági válsággal küszködik, amelyet a koronavírus-járvány az utóbbi hónapokban kiélezett.



Élelmiszert, gyógyszert és palackozott vizet szállít az amerikai hadsereg

Az amerikai hadsereg élelmiszert, gyógyszert, palackozott vizet szállít a robbanás sújtotta Bejrútba – jelentette be Frank McKenzie tábornok, az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (Centcom) főparancsnoka. A Centcom vezetője csütörtökön telefonon egyeztetett a libanoni hadsereg főparancsnokával, Joseph Aoun tábornokkal, s megállapodott vele a segélyszállítmányokban – közölte Bill Urban kapitány, a Középső Parancsnokság szóvivője. A segélyszállítmányokat a libanoni hadsereg kapja meg, s a bejrúti amerikai nagykövetséggel és a USAID amerikai fejlesztési és segélyszervezettel együttműködve gondoskodik a szétosztásáról is. Három, C-17-es típusú katonai szállító repülőgép indul Bejrútba, fedélzetükön gyógyszerrel, élelmiszerrel, palackozott vízzel. Az első gép már fel is szállt Katarból, ahol amerikai katonai támaszpont van. A másik két gép egy napon belül útnak indul. McKenzie tábornok jelezte azt is, hogy az amerikai kormányzat kész további segítséget nyújtani Libanonnak „e szörnyűséges tragédia idején”. A tábornok kiemelte az amerikai és a libanoni hadsereg közötti partnerkapcsolat fontosságát is. Amerikai sajtójelentések szerint Washington azt tervezi, hogy legalább 15 millió dolláros segítséget nyújt Bejrútnak. A konkrétumokat várhatóan pénteken jelenti be a kormányzat.