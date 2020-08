Egy rejtélyes, külföldi bevásárlócég "főnöke" lesz Szijjártó Péter

A Fidesz támogatói szerint az országban jól mennek a dolgok, de nagyobb azoknak a tábora, akik szerint nem jó az irány.

A megkérdezettek 55 százaléka szerint nem mennek jól a dolgok az országban, az ellenzékiek (84 százalékuk) és a bizonytalanok többsége (53 százalékuk) érzi inkább ezt - derül ki a Publicus Intézet lapunk megbízásából készített reprezentatív közvélemény-kutatásából. Az ellenzéki táboron belül a legelégedetlenebb csoportot a DK-s (93 százalék) és a momentumos (92 százalék) választók alkotják. A Fidesszel szimpatizálók 89 százaléka viszont úgy véli, jó irányba haladunk. A kutatás szerint a kormánypárt támogatói a fővárosi helyzetet már másként látják, 76 százalékuk szerint a Karácsony Gergely vezetése alatt rossz irányba haladnak a dolgok. Az ellenzékiek 56 százaléka viszont elégedett azzal, ami jelenleg Budapesten zajlik, közülük is kiemelkedik a Momentum és a DK tábora (63, illetve 62 százalék elégedett a folyamatokkal), míg a jobbikos választók körében az elégedettek már kisebbségben vannak (42 százalék). A bizonytalan választók 50 százaléka is inkább jónak látja a budapesti általános állapotokat. Egyelőre nem érzékelhető az sem, hogy jelentősen megtépázta volna a kormánypárti kommunikáció Karácsony Gergely megítélését. A fideszes politikusok rendre alkalmatlannak és hozzá nem értőnek nevezik a főpolgármestert, azonban a felmérés szerint a budapestiek 56 százaléka úgy gondolja, Karácsony Gergely jól teszi a dolgát. Nem meglepő a fideszes választók magas elégedetlenségi (91 százalék) és az ellenzékiek magas elégedettségi (82 százalék) aránya, azonban a bizonytalan választók közel kétharmada is inkább pozitívan értékeli a főpolgármester teljesítményét.

Ha most tartanák az önkormányzati választásokat, jó eséllyel ugyancsak Karácsony Gergelyt választanák főpolgármesternek. Míg az őszi választáson a szavazatok 50,8 százalékát kapta a politikus, ezt jelenleg is hozni tudná, a választók 52 százaléka most is inkább rá szavazna a Publicus szerint. A konkrétabb fővárosi közügyekben már más a helyzet. Miközben a fővárosi önkormányzat a momentumos Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes vezetésével az elmúlt tíz év korrupciógyanús eseteinek kivizsgálását kezdte meg, a budapesti lakosság alig fele tud megnevezni akár egyetlen, a közérdeklődés küszöbét korábban átütő esetet. A felmérés szerint a megkérdezettek 11-11 százaléka emlékszik a metróügyek, illetve a 3-as metró felújításával kapcsolatos korrupciógyanús esetekre, ezen kívül a kerületi parkolási rendszerek körüli botrányokat (4,5 százalék) és a 4-es metró beruházást (4,2 százalék) nevezte meg gyanúsnak a fővárosi lakosság.

A felmérés furcsasága, hogy a Publicusnak ennél kisebb arányban említették – a közbeszédet egyébként három éve meghatározó – Városliget-projektet (2,9 százalék), továbbá a sokakat felháborító patkányírtási mizériát (0,9 százalék), az állatkerti Biodómot (1,5 százalék), vagy a Római-parti mobilgát beruházást (0,9 százalék). A kerületi ingatlanügyeket is mindössze a megkérdezettek 0,9 százaléka említette. Érdekesség, hogy míg a fideszes válaszadók többsége (63 százalék) szerint az elmúlt tíz év átvilágítása mögött a Karácsony-kabinet politikai szándéka húzódik meg, addig az ellenzéki választók többségét (74 százalék) egyformán érdekli a kormánypárti és ellenzéki korrupciógyanús esetek felkutatása is. A bizonytalanok 53 százaléka szerint a Karácsony Gergely főpolgármester vezette önkormányzat minden lehetséges korrupciós esetet fel akar kutatni, nem politikai szándékok vezetik, 30 százalékuk szerint viszont csak a kormánypárti érintettségű esetekre koncentrál majd a vizsgálat.