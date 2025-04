Kigolyózott cafeteriások - Több milliárdba kerül a kormány húzása

A Világbanknál működő nemzetközi vitarendező szervezet, az International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) december 13-án 23 millió euró kártérítést ítélt meg az Edenred nevű, étkezési utalványokal foglalkozó francia cégnek, a Ticket Restaurant márka tulajdonosának. Az Edenred a magyar állammal szemben nyújtott be panaszt, miután az Orbán-kormány 2012-ben az Erzsébet-utalvánnyal illetve a Szép-kártyákkal kiszorította a magyar utalványpiacról az addig piacvezető multikat - írja a 444.hu.