Brüsszel fizette ki a déli kerítésnél dolgozó rendőrök túlóráit

Több mint ötmilliárd forintot költött a rendőrség a határzárat védő járőrök fizetésére – uniós pénzből.

Azt már tudni lehetett, hogy a brüsszeli forrásból kizárólag a szerb-magyar határszakaszon dolgozó rendőrségi és honvédségi állomány féléves munkáját lehetett támogatni – arról azonban sem a rendőrség, sem a Honvédelmi Minisztérium sem számolt be, hogy a (támogatás idején 6,6 milliárd forintnyi) keretből hány katona és rendőr, biztonsági őr munkadíját, pótlékait fizetik ki. Nem tudott meg erről többet az MSZP-s Harangozó Tamás sem, aki hiába érdeklődött Benkő Tibor honvédelmi miniszternél, hogy pontosan mire fordították ezt az EU-s keretet, mennyi jutott belőle a vészhelyzet idején túlórázó honvédek illetményeire; a miniszter azzal hárított, hogy mindenben a törvényeknek megfelelően járnak el, és hasonlóan kitérően válaszolt lapunk megkeresésére is

A rendőrség közlékenyebbnek bizonyult: mint az Országos Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk,

Ez azt jelenti, hogy az uniós támogatás túlnyomó részét a rendőrség használta fel, és csak mintegy egymilliárd forint juthatott belőle a költekezést furcsamód titkoló honvédelmi tárcának; bár – az egy év alatt bekövetkező forintromlás miatt – az összegben lehet akár pár százmilliós eltérés is (a tavalyi árfolyamhoz képest 20 millió euró jelenleg 6,9 milliárd forintot ér.)

Az ORFK kérdésünkre azt is hangsúlyozta, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt túlórákat nem ebből a keretből fizették, és szerintük egyetlen rendőrnek sem maradtak adósai a vészhelyzet után. Bár a kormány folyamatosan hangsúlyozta, hogy Brüsszel nem akar pénzt adni a magyar határvédelemre,: márciusban az uniós pályázati oldalról tudtuk meg azt is, hogy az ORFK 67 darab terepjárót vásárolhatott 1,2 milliárdért – az összeg 80 százalékát az EU Belső Biztonsági Alapja, 20 százalékát a magyar belügyi tárca állta. De az unió keretéből, szintén a Belső Biztonsági alap forrásaiból fejlesztik a rendőrség biometrikus adatokat is rögzítő határregisztrációs rendszerét, bruttó 1,4 milliárd forintból . A rendőrségnek juttatott uniós forrásokról és felhasználásuk céljáról ide kattintva lehet tájékozódni - érdemes is, hiszen ezek áttekinthető beszámolók. A magyar kormány ugyanakkor nyomon követhetetlenül önti a közpénzt a határvédelembe , a tömeges bevándorlás okozta láthatatlan, öt éve tartó válsághelyzet felhatalmazást jelent a kifizetések titokban tartására is. Azt is csak a kormánytól tudhattuk meg, hogy