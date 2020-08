Orbán EU-s pénzeket adna a műanyagosoknak

Az Egyesült Államok plázaiparát végzetesen roncsolja a vírus, a magyar bevásárlóközpontok egyelőre még képesek kisebb-nagyobb veszteséggel ellentartani a járvány hatásainak.

Az Egyesült Államokban a válság a nagyáruházak (department store) haláltusájával indult (Macy’s, J.C Penney, Sears, Neiman Marcus.), amit felgyorsított az online értékesítés és a koronavírus járvány csak betetőzte a folyamatot, írja az mfor.hu . Sok üzemeltető észbe kapott és már tárgyal a helyi önkormányzati és gazdasági vezetőkkel az ingatlanok későbbi, alternatív hasznosításáról. (Például több elővárosi bevásárlóközpontot könnyen átalakíthatnak piaccá, kisebb irodák is megjelenhetnek bennük, sőt még lakások is elképzelhetők az ingatlanokban.) Különféle becslések vannak arról, hogy a csaknem 1200 amerikai pláza (mall) mekkora része éli túl a mostani, egyre mélyebb gazdasági válságot. Az áldozatok arányát 30-40 százalék közé teszik. Az Egyesült Államokban a nagyáruházak (értsd: áruházláncok) a plázák bérterületének 30-32 százalékát foglalják le. Sok helyütt főszereplő volt a J.C. Penney és a Sears, előbbi a nyár közepétől nem kevesebb, mint 250 egységére tesz lakatot, utóbbi már majdnem mindent bezárt. A Macy’s pedig tavasszal hozta nyilvánosságra, hogy három év alatt 125 áruházát búcsúztatja el az alacsonyabb presztízsű mall-okban. Magyarországon is egyre nagyobb a nyomás a plázák üzemeltetőin, egyre több bérlő (főleg a ruházati és cipős szektorban érdekeltek) gondolkodik karcsúsításon, vagy akár több egység bezárásán. Közvetlen veszély azonban még nincs, a kisebb, általában magyar vállalkozás által vitt üzleteket kisöprik, és a helyükre szabadidős és vendéglátóipari szolgáltatókat próbálnak csábítani.