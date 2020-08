Amerikai tragédia: egyre többen halnak és vakulnak meg, mert kézfertőtlenítőt isznak

A koronavírus elleni félelmek és Donald Trump félrevezető ötletei is pusztító hatásúak lehetnek.

Ne igyanak potenciálisan halált okozó kézfertőtlenítő szereket – szólította fel a amerikaiakat az Egyesült Államok nemzeti közegészségügyi intézete, a CDC. Minderről a napokban számolt be az insider.com . Az amerikai hírportál az intézet adataira hivatkozva közölte: a májusban és júniusban Új-Mexikóban és Arizonában történt legutóbbi 15 esetből négyen meghaltak, hárman megvakultak, nyolcan pedig kórházba kerültek amiatt, hogy lenyelték a koronavírus terjedésének megfékezésére ajánlott kézfertőtlenítőt. A CDC felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a kézfertőtlenítők mindegyike metanolt, egyfajta alkoholt tartalmazott. Az FDA, az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet szóvivője szerint eddig összesen nyolc ember halt meg metanoltartalmú kézi fertőtlenítőszerek fogyasztása miatt. A metanol lenyelve vagy a bőrön keresztül felszívódva halálos lehet. Az Egyesült Államokban minden olyan terméket, amely több mint 4 százalék metanolt tartalmaz, „méreg” címkével kell ellátni. Az FDA korábban tucatnyi kézi tisztítószerre figyelmeztetett, amelyek metanolt tartalmaztak, de ezt a csomagoláson nem tüntették fel.

Amint azt április végén a Népszava is megírta, Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke meghökkentő tájékozatlanságról tett bizonyságot, amikor egyik tájékoztatóján a napfény és a fertőtlenítőszerek koronavírus-elleni hatásáról kérdezősködött. Azt megelőzően a belbiztonsági tárca tudományos részlegének vezetője arról számolt be, hogy laboratóriumi körülmények között az ibolyán túli sugárzás, az alkohol és a fertőtlenítőszerek (például a fehérítő) rövid idő alatt megölik a koronavírust. A hírtől felvillanyozódott elnök ekkor azt kérdezte, nem lehet-e például a tüdőbe juttatott fertőtlenítőszerekkel, illetve ultraibolya sugarakkal vagy legalábbis erős fénnyel gyógyítani a betegeket. Szakértők arra emlékeztettek, hogy a fertőtlenítőszeres flakonokon nem véletlenül szerepel a „Csak külsőleg!” figyelmeztetés. A gyártók is megismételték, hogy készítményeiket semmilyen körülmények között sem szabad a szervezetbe fecskendezni. Az ibolyán túli sugarak pedig bőrrákot okozhatnak.