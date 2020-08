Trumpék látomása: Alaszka brutális kizsákmányolása menti meg az amerikai gazdaságot

Amerikai tudósok szerint megvan az esélye, hogy a mostani járványban hosszú évekre védetté váljon az emberi szervezet.



Több kutatás is ugyanarra az eredményre jutott: ha valaki enyhe tünetekkel esett át a koronavírus-fertőzésen, a testében még hónapokkal később is ott lehet a vírus legyőzéséhez szükséges antitest – közölte a hvg.hu a The New York Times információi alapján. A kutatók szerint a koronavírus-járvány legyőzésének egyik legfontosabb kérdése, hogy az emberi szervezet miként képes kezelni a kórokozót. A hvg.hu az úgynevezett nyájimmunitás kialakulásának az esélyéről ír az eredményekkel kapcsolatban.

„Az immunrendszer nem minden kórokozóra emlékszik, ám a jelek szerint a koronavírus egy olyan valami, amit képes megjegyezni” – ismertették az egyik eredményt.

A másik megállapítás:



„ha egyszer a szervezet legyőzte a megbetegedést, erős és tartós immunitás alakulhat ki”.

Deepta Bhattacharya, az Arizonai Egyetem immunológusa szerint a szervezet védekezésében fő szerept játszó B- és T-limfociták még hónapokkal azután is képesek felismerni a koronavírust, hogy először találkoztak vele. Marion Pepper, a Washingtoni Egyetem immunológusa szerint addig nem lehet teljes mértékben kijelenteni, hogy az ember védett az újrafertőződés ellen, amíg nincs bizonyíték arra, hogy a fertőzésen átesett emberek jelentős része nem fertőződik meg újra. Az azonban már biztos, hogy a fertőzés elmúltával a szervezet „nem felejti el a találkozást”. – Bár az antitestek többsége néhány hónap után elpusztul, és a B-sejtek sem élnek sokáig, utóbbiak egy kicsi része egészen hosszú életet is megélhet, aminek köszönhetően egy újabb fertőzés esetén ismét akcióba tudnak lépni. Emiatt évekkel, de bizonyos esetben akár évtizedekkel később is védelmet nyújthatnak a szervezet számára – biztatnak a tudósok. Megismételték: