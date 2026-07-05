A harmadik egymást követő évben növekedett az így elpazarolt energia mértéke.
Két alkalommal tavaly is betörtek a tálibok az olajcég keddi támadásban érintett pakisztáni kutatási blokkjára. Akkor egy biztonsági őrt megöltek, egyet pedig öt hónapig fogva tartottak. A második támadást visszaverték. A terroristák tegnap hat helyi őrt öltek meg.
Ráadásul a jelenlegi nyilvántartások legalább ekkora eltéréseket mutatnak.
Antonio Guterres szerint az egész világnak egyszerre kell lépni, ha meg akarjuk állítani az éghajlatváltozás súlyos ártalmait. Le kell számolni az Orbán-kormány által erőltetett gázerőművekkel is.
A cég jelenleg 11 területen keres szénhidrogént. Riport.
Az üzbég elnök szerint szívesen látják a magyar üzletembereket.
A Mol a helyiek és a környezetvédők nyomására határozatlan időre felhagy a őrségi kutatófúrásokkal, és az ország más pontjain kutat földgáz után.
A gáz- és olajkitermeléssel a sok millió hektáros természetvédelmi terület védett állat- és növényvilága kerülhet veszélybe.
Többek mellett a Mol is érdeklődik a nagy fekete-tengeri román gázmező eladóvá vált 50 százalékos iránt.
Földrengést okozott Ohióban a kőzetrepesztéses gázkitermelés - állapították meg amerikai geológusok, akik a tavaly márciusi földrengés okai után kutattak.