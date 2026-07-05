Az ENSZ-főtitkár felszólította a gazdag országokat, hogy 2040-ig álljanak le a szén-, az olaj- és a gáztermeléssel

Antonio Guterres szerint az egész világnak egyszerre kell lépni, ha meg akarjuk állítani az éghajlatváltozás súlyos ártalmait. Le kell számolni az Orbán-kormány által erőltetett gázerőművekkel is.