Több luxus, még több Adria

A budapesti utasvárók reklámfelületeit is megszerezné a Mészáros-birodalom. Simicska Lajos egykori köztéri versenytársa, a JCDecaux se rest.

Csepel után úgy tűnik más fővárosi kerületek is a kormánypárti kötődésű Publimont Zrt.-t hoznák helyzetbe, amikor az utasvárók telepítéséről döntenek. Több városrész pedig egyszerűen megörökölte a Mészáros-birodalomhoz tartozó céget.

Az Orbán Viktor kormányfővel való összeveszése előtt ugyanis a Simicska Lajos-féle Mahir gyakorlatilag uralta a fővárosi önkormányzatokat. A szerződések jó részét a vállalat átvételével egyszerűen megörökölte Mészáros Lőrinc, de a buszok, villamosok váróinak reklámfelülete a korábbi szereposztáskor a JCDecaux Hungary Zrt. érdekkörébe kerültek, ahonnan nem könnyű kitenni a céget a hosszú távú szerződések miatt. Márpedig az óriásplakátokat visszaszorító törvényi szabályozás egyre inkább felértékeli az itt található citylight felületeket. A Magyar Reklámszövetség adatai szerint a tavalyi 245 milliárdos hazai médiatorta valamivel több mint 9 százalékát tette ki a közterületi reklám, ami 2017-hez képest 16 százalékos növekedést produkált. Ennek csaknem felét az utasvárók reklámtáblái teszik ki, amelyek az oszlopreklámokkal együtt tavaly 5,3 milliárd forint bevételt termeltek. A XVI. kerületben - ahol a JCDecaux Hungary Zrt. látta el a telepítési és üzemeltetési feladatokat - a polgármester előterjesztésére egy olyan rendeletet fogadtak el, amely előírta: a buszok, villamosok megállóinak utasváróin elhelyezett reklámfelületei után is közterület-használati díjat kell fizetnie az üzemeltetőnek. Korábban ilyen jogcímen itt nem volt kiadása a plakátcégeknek. Az ajánlatuk ugyanis általában az, hogy ingyen állítják fel a pavilont a megállókban, amelynek oldalában citylight reklámtáblát helyeznek el, amelyet – ha éppen nincs eladva a hely - az adott önkormányzat is használhat, illetve kapnak még egy kisebb infovitrint is. Cserébe egyáltalán nem, vagy csak mérsékelt tételű közterület használati díjat fizetnek. A XVI. kerületben végül levonult a JCDecaux és elkezdte lebontani az utasvárókat. - De lássunk csodát, egy másik cég viszont elkezdett újakat telepíteni. Ami azért furcsa, mert a testületi ülésen fel sem merült, hogy új szerződést készül kötni az önkormányzat, az pedig pláne nem hangzott el, hogy kivel. Azóta is hiába kérdezzük erről a polgármestert. Mindez azt sejteti, hogy az egész rendeletmódosítás csak azt szolgálta, hogy más piaci szereplőt hozzanak helyzetbe, a polgármesternek pedig nincs szándéka nyilvánosságra hozni az új megállapodást – jelentette ki a Népszavának Nemes Gábor, a Demokratikus Koalíció képviselője, aki a Mészáros Lőrinc birodalmába beolvadó Publimont Kft-t sejti a történtek mögött.

Nem véletlenül. Csepel önkormányzata például két testületi ülést is kénytelen volt sürgősséggel összehívni még az önkormányzati választások előtt, hogy teljesíteni tudja a NER kéréseit. Az egyiken 16 ingatlant adtak át térítésmentesen az államnak, a másikon a Publimont Kft-vel kötendő megállapodást tették a képviselők elé. A sürgősségi indítvány megszavazása után azon nyomban vissza is gyűjtötték a kiosztott dokumentumokat, amelyeket később az Átlátszó kért ki közérdekű adatigényléssel. Azokból tudható, hogy Borbély Lénárd fideszes polgármester által keresztülvitt szerződésben a kerület 15 évre odaadta közterületei használatát Mészáros Lőrinc reklámcégének. Ellenzéki vélemények szerint a Publimont által a 60 darab cityboard kialkudott 108,8 ezer forintos összhavi díj lényegesen kevesebb a valós piaci árnál, így a kerületet milliárdos veszteség éri. Összehasonlításul: Ferencváros havi 742 ezret szed be 46 utasváróban elhelyezett citylight után. Budafok-Tétény szintén fideszes vezetésű önkormányzata jóval a választások előtt írta alá a hosszútávú koncessziós reklámgazda szerződést, amelynek keretében az elmúlt években 50 új utasváró és reklámhely létesült a kerületben, míg az idén 10 újabb épül. A döntést annak idején a plakáterdő megritkításának szándékával indokolták. Szintén hosszú távú, 15 éves szerződést kötött Belváros-Lipótváros. A kontraktust 2011-ben még kerületi polgármesterként Rogán Antal írta alá. A fellelhető információk szerint szintén korábban kötött reklámgazdai szerződést a Publimonttal a IV., a XI., a XII. és XVIII. és a XXIII. kerület. Az önkormányzatok többsége nem veri nagy dobra a reklámgazda, illetve utasvárók telepítésére vonatkozó szerződéseket. Utóbbi esetében többnyire közbeszerzési pályázatok sincsenek, mivel a két meghatározó cég a JCDecaux Hungary Zrt. és a Publimont maga tesz ajánlatot utasvárók létesítésére. Utasvárókat szerettek volna a buszmegállókba, de leginkább csak közterületi reklámeszközöket kaptak az óbudaiak a JCDecaux céggel 2017-ben megkötött 15 évre szóló szerződéssel, amely a kerület új vezetése szerint kényszerpályára állítja az önkormányzatot. A megállapodást közvetlenül a választások előtt módosították, lehetővé téve, hogy a cég összesen 160 citylight típusú reklámhelyet alakítson ki a kerületben, amelyért ráadásul nem is fizet. A szerződésben ugyanis leszögezték, hogy az egymásnak nyújtott szolgáltatások ellenértékét egymással megegyező mértékűnek tekintik. Ferencváros frissen megválasztott önkormányzatának viszont sikerült újratárgyalnia a korábbi szerződést, igaz, azt még 1990-ben kötötték a JCD jogelődjével. Az idén júliusban aláírt módosított kontraktus szerint a JCD havi 10 és 37 ezer forint közterület-használati díjat fizet a reklámfelület nagyságától és helyszíntől függően.