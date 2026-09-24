Az elmúlt 16 év alatt aleggazdagabb magyarrá váló Mészáros Lőrinc felesége ma is megdöbben a kritikákon. Azt állítja, a más politikai nézeteket vallók azért kapcsolják össze Orbán Viktorral a férjét, mert egy faluból valók.
Egyelőre nem tudni, hogy a hajónak új tulajdonosa lett-e vagy az Euroleasing Zrt. döntött a bérbeadásáról.
Arrafelé hajóznak, ahol Orbán Viktor nyaral.
A Tisza párt elnöke szerint már csak az a kérdés, hogy a luxusjachton maga a miniszterelnök utazik-e épp, vagy a miniszterei és az oligarchái.
Ugyanaz, amelynek a fedélzetén pár éve lefotózták Szijjártó Pétert.
A Tisza párt elnöke szerint a hajóútra honvédségi géppel ment a miniszterelnök, és vele tartott a politikai igazgatója, Orbán Balázs, valamint Habony Árpád volt felesége, Kaminsky Fanni is.
A lap munkatársa éppen le akarta fotózni a hatalmas hajót Várkonyi Andreával és férjével, amikor ketten odaléptek oda hozzá. Végül letagadták az egészet, és azt mondák, hogy ők is turisták.
Rendületlen luxizás.
A hasonló érdeklődéssel bíró orosz oligarchák a szankciók nyomán mostanában gyengélkednek kicsit.
Megindult a nyomozás a brit iparmágnás Mike Lynch, 18 éves lánya és a Bayesian nevű luxusjacht további két áldozata ügyében. Az eljárás előestéjén fontos bizonyítékként került nyilvánosságra egy fotó.
Egyelőre nem zajlik nyomozás konkrét személy ellen. A vizsgálat alapján az áldozatok a hajó bal oldalán kerestek menedéket, ahol az utolsó, megmaradt légzsákok is voltak.
Füstbe ment a kisebb hajó és a nagyobb szerénység.
Nem őket, hanem a kapitányt és a személyzet 12 tagját állítják bíróság elé.
Eddig sokat pihent a Rose d'Or, most azonban megérkezett a szezon.
A háttérben felsejlik az a Szíjj László, akit Pesty László több interjúban is az úgynevezett „Lölő-jelenséggel” azonosított.
Simicska Lajosra nem tud rosszat mondani.
Az Euroleasing Zrt. brutális vesztesége ellenére.
Mészáros Lőrinc pedig valószínűleg egy csaknem nyolcmillió forintos aligátorbőr táskával feszített, igaz, az erről szóló kép nem elég jó minőségű ahhoz, hogy biztosan meg lehessen állapítani.
A közpénzen megvalósult álom.
Mészáros Lőrinc nem a szavak embere, se Isten, se Orbán Viktor, se a szerencse nem tudta hozzásegíteni ahhoz, hogy barátságban legyen az édes anyanyelvével.
Péntek délelőtt a Cannes környéki vizeken hajózott a NER új luxusjachtja.
Azt nem tudni, hogy az utasai mit csináltak a Föld egyik leggazdagabb államában.
Válaszolt lapunk megkeresésére Mészáros Lőrinc tőzsdei cége, az Opus sajtóosztálya. A tulajdonosi háttérről nem tudtunk meg többet, ahogy arról sem, hogy a felcsúti milliárdos bérelte, vagy tulajdonolja a NER-elit minden eddiginél nagyobb luxushajóját.
Mészáros Lőrinc felesége úgy érzi, igazi olaszos család benyomását keltik, bár az új NER-jacht körül éppenséggel egy Putyin-párti orosz milliárdos sejlik fel.
A superYachtFan.com nevű, magát jachtfigyelő és oknyomozó oldalnak nevező internetes portál szerint a hajó tulajdonosi struktúrája „egy magyar lízingcégen keresztül átalakult.”
Parkolni nem könnyű vele, néhány kikötőbe valószínűleg be sem fér majd. Elődeihez hasonlóan a ROSE D’OR-t is Máltán regisztrálták.
A hirdetés szerint a Seagull MRD-ről kategóriájának egyik legújabb jachtjaként 4000 tengeri mérföldes hatótávolsággal büszkélkedhet, és mindössze 660 óra van a motorban.
Közbelépett a biztonsági személyzet.