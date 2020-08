Puskás Öcsi a lobogón és a musicalszínpadon

A sötét, rettenetes ötvenes évek, hősök és gyűlölt ellenségek jelennek meg a Puskás a musical című előadásban, amelyet végül az augusztus 20-i ünnepre időzítettek az Erkelbe.

Győzni kell az életünk árán / Bármi vár, itt nincs aki fél (hej, hej)/ Magyarország a góljaink szárnyán / Harcba száll a győzelemért – éneklik az Aranycsapat tagjai az Erkel Színházban a Puskás a musical című előadás főpróbáján. A szerzők „ Juhász – Szente –Galambos” valószínűleg nem indulónak szánták a dalt, mégis a színpadon pillanatok alatt az lesz belőle, és a hangsúly kedvéért többször is elhangzik. Azt hiszem, nem lehet és nem érdemes vitát nyitni arról, hogy a mostani hatalomban lévők számára, főként aki vezeti az országot, igencsak tetsző ötlet egy Puskás-musical. Lehet érte jó pontot kapni, sőt állami és szponzori támogatást is bőven. Nem beszélve a bevételről, hiszen lehet vinni vidékre, sportcsarnokokba, vagy akár stadionokba. Igaz, ha beütjük az internet keresőbe, hogy Puskás-musical, akkor Böhm György rendező neve is megjelenik, aki korábban beszélt egy hasonló tervről. A történet azonban úgy alakult, hogy Szabó László producer a már előbb jelzett Juhász Levente zeneszerzővel, Galambos Attila szövegíróval, illetve Szente Vajk rendezővel, aki szerzőként is jegyzi a művet, kezdett el dolgozni a Puskás-musicalen. A nyilatkozatok szerint szabadtérre tervezték, de a járványhelyzet miatt végül úgy döntöttek, hogy legyen augusztus 20-án az előbemutató. (A kormány előzőleg azt kommunikálta, hogy nem lesz semmilyen felhajtás, na persze egy színházi premier nem is számít annak, ráadásul egy magánprodukcióról van szó, amelyre az alkotók közül ketten, Szabó László és Szente Vajk, egy új projektcéget hoztak létre.) A Puskás Ferencről és az Aranycsapatról szóló művel nem akartak tovább várni, ráadásul épp hetvenöt éve, 1945. augusztus 20-án szerepelt először a válogatottban a musical címében feltüntetett futball-legenda. Amíg gyűltek a nézők az Erkel széksoraiba addig szorgalmasan gyakoroltak, játszadoztak a futballisták a színpadon egy lábteniszasztalon (teqball). Mi más lenne persze, mint egy magyar találmány. Aztán nagy lendülettel elkezdődött a musical. Rákay Tamás és Kovács Yvette Alida tervezők igyekeztek látványos teret, illetve jelmezeket tervezni, dominál a nemzeti szín, a vetített kulissza és sok minden, amit az Erkelben, gondolom, rövid idő alatt meg lehetett oldani. Dinamikus, olykor dallamos Juhász Levente zenéje és kifejezetten domináns és hatásos Túri Lajos Péter koreográfiája. Nagy a felelőssége Galambos Attila szövegírónak. Sok mindent lehetett volna kezdeni egy Puskás Ferenc életéről szóló művel. Ez a történet azonban nem árnyal, nem tesz még kísérletet sem arra, hogy mélyebb összefüggéseket kutasson. Itt bizony vannak a hősök, elsősorban persze Puskás, akik semmi mást nem akarnak csak futballozni és vannak a gaz kommunisták, akik egy ideig használják ezt a szándékot, de később amikor már úgy alakul például a vesztes világbajnoki döntő után elkezdik módszeresen kinyírni korábbi kedvenceiket. Igyekeznek velük elvitetni a balhét. Aztán valaki ezt kibírja, sok áldozat árán képes máshol új életet kezdeni, mint például Puskás, más viszont itthon szenvedi meg az eseményeket, vagy egyszerűen eltűnik a süllyesztőben. A legfőbb probléma, hogy a képlet rendkívül leegyszerűsített, léteznek a hőseink és a gyűlölt ellenségeink. Nincs más alternatíva. Mintha ez a narratíva ma is nagyon ismerős lenne. Arról nem beszélve, hogy elképzelhető, ma is vannak fiatalok, akik egyszerűen csak színészek akarnak lenni, aztán jön az a fránya politika. Az előadás óriási apparátust mozgat. Sok táncos, gyerekszereplő, statiszta jelenik meg. A teljes Aranycsapatot eljátsszák. A címszerepben Veréb Tamás erőteljesen énekel, kitűnik Ember Márk, mint a verseket és a focit egyaránt kedvelő renitens Czibor Zoltán. Hálás a két negatív szerep. Farkas Mihály minisztert Nagy Sándor játssza, bátran karikírozva és kellően sátáni P. Szabó Szilveszter egy fiktív figuraként, Vörös elvtársként. Gubik Petra is egy fiktív szereplőt játszik: Klárát, aki plátóian szerelmes Puskásba, teszi ezt úgy, hogy az egyik jelenetben szinte felrobbantja az Erkelt. Puskás Öcsi, a hősünk pedig miért éppen a magánéletben botlana meg… Az előadás végén néhány percben megjelenik újra az Aranycsapat, archív fotókkal is, Novotny Zoltán hangján pedig mindenkihez egy kis történet. Dicső ás szétroncsolt életek, korai halálokkal. Ez a néhány perc tényleg katartikus. Infó Juhász-Szente-Galambos Puskás a musical Rendező: Szente Vajk Előbemutató: Erkel Színház