Világhírű musicalek a Papp László Sportarénában

November 8-án este a Papp László Budapest Sportarénában, a Musical Fesztivál eseménysorozat első estjén - mások mellett - Koós Réka, Miller Zoltán, Mahó Andrea, Sasvári Sándor, Csengeri Attila, Vermes Tímea és Nagy Sándor is színpadra lép. Koós Réka elmondta: „A kedvenc dalom az Álmodtam egy álmot a Nyomorultakból. Ezzel felvételiztem a főiskolára és ez volt az első szerepem Németországban is. Amikor hazajöttem, itthon is ezt játszottam először. És nagyon örülök, hogy a fesztiválon is elénekelhetem majd."