A Dunaferr sorsa Dunaújváros sorsa - és most dől el

Várhatóan néhány héten belül új tulajdonosa vagy résztulajdonosa lesz a Dunaferrnek. A megrendeléshiánnyal küszködő cég egyelőre nem készül leépítésre.

Augusztus közepén a Dunaferr egyoldalúan felmondta a vasmű szakszervezetével kötött kollektív szerződést. A felmondást a cégvezetés a Dunaferr nehéz gazdasági helyzetével, a koronavírus járvánnyal és azzal indokolta, hogy a vasmű érdekképviselete nem konstruktív tárgyalópartner. A kollektív szerződés - a felmondás ellenére is - érvényes marad még 2021 februárjáig. Az idén 70. évét betöltő Dunaferr a legnagyobb foglalkoztatója 44 ezer lelkes Dunaújvárosnak: jelenleg négy és félezren dolgoznak a cégnél, s emellett közvetve ugyanennyi munkahely jövője függ a vasmű sorsától. Ezért kezdeményezett tárgyalást a cég irányítóival a térség parlamenti képviselője, a jobbikos Kálló Gergely, aki februárban ellenzéki összefogással időközi voksoláson nyerte el mandátumát. A politikus hétfőn tárgyalt Jevgenyij Tankileviccsel, a Dunaferr vezérigazgatójával, s a megbeszélés után válaszolt kérdéseinkre. Kálló elmondta, hogy a Dunaferr tulajdonosai a részvénytársaság értékesítésére készülnek. A szándék az, hogy egy tőkeerős szakmai befektető szerezzen tulajdonrészt a cégben. A befektető tőkét és megrendeléseket hozna, és így stabillá válna a Dunaferr gazdasági és piaci pozíciója. A részvényeladás – várhatóan – néhány héten belül megvalósul. Tankilevics megnyugtatta Kállót, hogy a cég nem készül leépítésre. A Dunaferr elmúlt tíz évben benyújtott pénzügyi mérlegei arról vallanak, hogy a cég többnyire 20 milliárd forint körüli veszteséggel gazdálkodott. 2017-ben és 2018-ban viszont 18,2, illetve 10,7 milliárdos nyereséget ért el a vasmű, s a tavalyelőtti árbevétel rekordméretű, 368 milliárd volt. A 2019-es eredményeket még nem ismerjük. Azt, hogy a Dunaferrnek ki a gazdája – a zártkörű működés és a bonyolult tulajdonosi háló miatt – nehéz megtudni. A jelek alapján orosz szakmai tulajdonosai vannak a vasműnek, és az orosz állam is részvényes a cégben. Ha a mostani tárgyalások eredményesek lesznek, akkor az új részvényes is orosz lesz, tudta meg Kálló Gergely. Korábban többször is hallani lehetett arról, hogy a magyar állam vásárolná meg a vasmű részvényeit, ez azonban a politikus és Tankilevics szerint jelenleg nem jön szóba. A politikus és a cégvezető megállapodott arról, hogy mostantól a vasmű és a szakszervezet bértárgyalásain – véleményezési joggal – képviselteti magát a város önkormányzata. A város igyekszik minden tőle elvárható segítséget megadni a vasműnek. Próbáltuk beszélni a Dunaferrnél tevékenykedő vasasszakszervezettel, ám ők elzárkóztak, mondván, nem a sajtón keresztül akarnak üzenni a cég irányítóinak, hanem a tárgyalóasztalnál érvelnek majd. Egyébként a vasműnél a dolgozók átlagbére 420 ezer forint, s ebben az évben átlagosan 5,6 százalékkal nőnek a jövedelmek a cégnél.