Fertőtlenítették a Vígszínház szinte minden négyzetcentiméterét

A zenekar vesztesége mintegy 10 milliárd euróra becsülhető.

Ideértve a két világháborút is, az elmúlt fél évben a leghosszabb kényszerszünetét élte meg a világjárvány miatt az idén 138 éves Berlini Filharmonikusok. Igaz, három alkalommal – a közönség fizikai jelenléte nélkül, kamerák előtt – mégis megtörhette a csendet a Digitális Hangversenyteremben. A fizető közönség a koncerteket online követhette figyelemmel, ennek a streaming szolgáltatásnak hétszázezer előfizetője van a világ minden pontjáról. A hangsúlyos digitális jelenlét fontos, de nem elégséges – szűrték el a tanulságot az elmúlt hónapokban a múzeumok és galériák, de ez érvényes minden előadó-művészeti ágra, együttesre. Az olyan nagy, világhírű zenekarokra is, mint a Berlini Filharmonikusok, amely eddig tízmillió eurós veszteséget könyvelt el. A zenekar költségvetésének mintegy hatvan százaléka saját bevételből, azaz koncertek és a vezetett koncerttermi túrák jegyeladásából származik, amire most nem támaszkodhatott, és hiába kezdi meg új évadát, a hiánya év végére akár húszmillió euró is lehet. (Berlin városa és Monika Grütters kulturális miniszter mindenesetre segítséget ígért.) A program művészeti kereteit a biztonsági előírások szabták meg. A vonósok egymástól másfél méteres távolságra ülhetnek, a fúvósok két méterre – ha 21 fúvós vesz részt a koncerten, akkor összesen 67 muzsikus ülhet a Philharmonie Berlin nagytermében. Itt elvileg 2440 fős publikum lehetne jelen, most azonban a biztonsági előírások miatt – minden második sort üresen hagynak, és csak minden harmadik széken ülhetnek – csak 667 fős lehet a közönség, azaz egy-egy koncert negyedházzal mehet. A jegyeket online lehet megvenni, a hallgatóság időpontot kap a beengedésre, ám ha késik a megadott beengedési pontról, akkor elbukta a koncertet: szünet nélküli, maximum másfél órás hangversenyek lesznek, büfé és ruhatár nélkül. A zenekari korlátozásokat érte kritika: kétségesnek tartják, hogy egy zenekari árokban ülő együttes nagyobb fertőzésveszélyt jelentene az emberekre, mint a közlekedési eszközökön és épületekben működő légkondicionálás. Az augusztus 28-i évadnyitó koncertre így is minden jegy elkelt, a berliniek vezető karmesterükkel, az orosz-osztrák Kirill Petrenkóval Johannes Brahms IV. szimfóniáját, valamint Arnold Schönberg Megdicsőült éjszakáját fogják játszani – utóbbit Anton Webern Passacagliája helyett. A tervezett Webern-darabhoz több mint 21 fúvós kellett volna, így most „csak” 15 fúvós kell, ennek köszönhetően a hegedű első szólamban 13 muzsikus vehet részt. Az egyelőre csak október végéig meghirdetett program – ami egy mindig hosszú távra tervező zenekar életében külön nehézség – ilyen szempontok alapján módosult: Bruckner III. szimfóniája helyett Brahms II. szerenádja, Sztravinszkij Petruskája helyett Bartók Divertimentója lesz – a program a kamarazenei irányba tendál. Eddig a jegyek több mint egyharmada kelt el október végéig. A Német Zenekari Egyesület egyébként nemrégiben azt javasolta, a független együttesek bérleti díját engedjék el. Ám az érintettek úgy gondolják, egy ilyen engedmény sem kompenzálná a veszteségeiket, tekintettel a művészek és a személyzet bérezésére, valamint a koncerttermek rezsiköltségeire.