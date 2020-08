Home office: több munka, kevesebb pihenés

"Megváltozott munkavállalói szokások": még nem tudni, mikor lehet visszatérni a pandémia előtti szintre.

Egy átlagos munkanap 48,5 perccel tartott tovább a karantén időszakban, mint azelőtt – írja a Világgazdaság Bloomberg által közölt kutatás alapján. A megváltozott körülmények munkavállalói szokásokra gyakorolt hatását vizsgálták a Harvard és a New York Egyetem kutatói a karanténidőszak alatt Észak-Amerikától, a Közel-Keleten át Európáig. A kutatók 21 ezer cég több mint 3,1 millió munkavállalójának anonimizált e-mailjeit, konferenciahívásait és megbeszéléseinek adatait hasonlították össze két négy hetes időszakban: a karantén alatt, illetve azt megelőzően. Míg a megbeszélések száma 13 százalékkal nőtt, időtartamuk ötödével csökkent, így jellemzően fókuszáltabb megbeszéléseket tartottak a cégek. A munkanapok már a karanténidőszak hivatalos kihirdetése előtt hosszabbodtak, ami a megváltozott munkakörülményekre való felkészülésnek tudható be.

Míg néhány amerikai városban az átlagos munkanap hossza a karantén után hamar visszatért a megszokott kerékvágásba, Európa nagy részén és New Yorkban a hosszabb munkanapok megmaradtak a karantén után is. A felmérés megerősítette, hogy az otthoni munkavégzés a munkavállalók számára stresszforrást jelent a munkahely és otthon határainak elmosódása, illetve a kevesebb pihenés és kiégés miatt. Ráadásul számos vállalat vezetett be a dolgozók ellenőrzését célzó hatékonyságkövető rendszereket. Magyarországon a Profession.hu készített felmérést , amelyből kiderült, a hazai cégek harmadánál az alkalmazottak heti 5 napot dolgoztak otthonról, 16 százalékuknál 3-4 napos, 7 százalékuknál pedig 1-2 napos távoli munkavégzést rendeltek el.