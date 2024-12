Ördögi munkakör – avagy egy nap a világ

A technológiai fejlődés rövidíteni fogja a munkaidőt, ebben minden szakértő egyetért, minden más vitatott. Így Finnországban ismét felmerült a négynapos munkahét elmélete is, amivel nemcsak órákat nyerhetnénk, hanem éveket is, magunknak és a bolygónak. De milyen áron? – nyúl a zsebéhez a „szenzomotorosan” fogyasztó, mert a munkával töltött idő rövidülése őt is megrövidítheti. A végső kérdés fogós: mi mennyi?