Ismét rohamrendőrök oszlatták a tüntetőket Minszkben

Előreléptek a vakcinafejlesztésben, és egyre gyorsabb tesztelési módszerek állnak már rendelkezésre – hangsúlyozta Sebastian Kurz.

Jövő év nyarára visszaállhat az élet a normális kerékvágásba a koronavírus-válság után, köszönhetően annak, hogy előreléptek a vakcinafejlesztésben, és egyre gyorsabb tesztelési módszerek állnak már rendelkezésre – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján Sebastian Kurz osztrák kancellár. A 2020-as év eddig soha nem tapasztalt kihívásokat hozott, de lassan már látni a fényt az alagút végén. A járvány okozta válság valószínűleg rövidebb ideig tart majd annál, mint ahogyan azt eredetileg több szakértő jósolta – vélekedett Kurz. Hozzátette, hogy



tavaszhoz képest ma már sokkal többet tudunk a koronavírusról, jobban értjük, hogyan terjed, kire jelent fokozott veszélyt, és ez már önmagában jelentős előrelépés.

Kérdésre válaszolva nem zárta ki kifejezetten egy újabb zárlat lehetőségét, de azt kiemelte, hogy mindent megtesznek ennek elkerülése érdekében. Sebastian Kurz leszögezte, hogy



csak kipróbált, biztonságos vakcinát fognak használni Ausztriában a koronavírus ellen, és az oltást nem teszik majd kötelezővé.

Az osztrák kancellár figyelmeztetett arra, hogy a következő hónapok még tartogatnak nehézségeket, mivel elkezdődik az iskola, a hidegebb időjárás miatt több időt töltenek majd az emberek zárt térben, és a szokásos szezonális influenzajárványra is számítani kell. Ilyen körülmények között fel kell készülni arra, hogy a koronavírusos megbetegedések száma ismét hirtelen emelkedhet. Folyamatos változásra kell számítani Kurz szerint: lesznek sikerek és kudarcok, korlátozások és enyhítések. Az osztrák kormány arra fog törekedni, hogy a járványellenes intézkedések keretében a lehető legtöbb szabadságot biztosítsák az embereknek, és csak annyi korlátozást vezessenek be, amennyi feltétlenül szükséges – húzta alá. Kiemelte, hogy Ausztria eddig összességében sikerrel kezelte a járványt, és arra kérte az osztrákokat, hogy – amennyire lehetséges – ősszel és télen is legyenek ilyen fegyelmezettek.