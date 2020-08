St. Louis-ban két rendőrt lőttek meg, Chicagoban legalább öt halott van

Lapunknak nyilatkozó helyi források szerint Minszkben már Moszkva irányít. Putyin meg akarja akadályozni a nyugati fordulatot.

korábbi elnökjelölt, a Szabadságért Társaság vezetője,

a litván határnál

egy beavatkozásra alkalmas „tartalék erőt”

Harmadik hete tartanak a csalással újraválasztott Alekszandr Lukasenko elleni utcai megmozdulások , sztrájkok Belaruszban. A hét végén is tüntettek Minszkben és több nagyvárosban, nem szűnt meg a sztrájkmozgalom sem. A hatalom fő törekvése, hogy hívei és önmaga számára demonstrálja: van társadalmi támogatottsága. Gyűléseket szerveznek, ahová Lukasenko híveit buszoztatják, autós és motoros felvonulásokat szerveznek. A személyautók rendszámát elrejtik, sokak szerint azért, mert a kocsikat a titkosszolgálatok emberei vezetik. A középosztályt megfélemlítő akciók, neves személyiségek elbocsátása ellenére a változásokat követelő mozgalom ereje stabil és őrzi békés jellegét. Lukasenko úgy akarja megőrizni uralmát az ország felett, hogy erőszakot provokál és a nemzetközi feszültség növekedését is el akarja érni. A diktátor az általa gerjesztett gyűlöletvilágban él. A vele szembeszállókat „patkányoknak” nevezi, s az, hogy egy Kalasnyikovval, egyenruhában filmeztette magát, azt üzente, hogy háborúba vonult saját népe ellen. Civil ruhás fellépései is harciasak: nyugati agresszióval, háborúval és fasisztákkal riogat. Beszéde ugyanakkor zaklatott, néha alig követhető, állításai pedig nehezen igazolhatóak. Alekszandr Milinkevicsaki augusztus 22-én egy interjút adott már lapunknak, most azt mondta a Népszavának, hogy szerinte Lukasenko kritikus pszichikai állapotban van. Tanácsadókat kapott Moszkvából: orosz újságírók, PR-szakemberek, menedzserek érkeztek Minszkbe. „Az az érzésem, hogy őt most már a Kreml irányítja, már nem dönt önállóan. Moszkva azt akarja demonstrálni a Nyugat számára, hogy Lukasenko már olyan, mint Kadhafi () uralma utolsó szakaszában. Veszélyes mindenkire. Oroszország nyilván felhatalmazást akar kapni, hogy arra, hogy semlegesítse, amikor ezt szükségesnek tartja” – vélte Milinkevics. Az ellenzéki politikus szerint a diktatúra egyszerre két forgatókönyvből játszik. Az egyik a nemzetközi feszültség kiéleződésére hivatkozva akarná megszilárdítani a belső elnyomást. Egy ejtőernyős dandárt a lengyel határhoz közeli Grodno körzetébe vezényeltek,hadgyakorlat folyik éleslövészettel. Lukasenko azzal ijesztget, hogy Lengyelország vissza akarja szerezni elveszített területeit. A balti szomszédokat ellenszankciókkal, a dél felé irányuló útvonalak lezárásával fenyegeti, ám kétséges, hogy ezzel bármilyen eredményt el tudna érni. Putyin orosz elnök bejelentette, hogy Lukasenko kérésreállított fel belügyi csapatokból. A bevetést akkor rendelik el, mondta, ha a tiltakozó mozgalom erőszakossá válik, pogromok törnek ki, a tüntetők megtámadják az állami intézményeket. Putyin Lukasenkót legitim módra megválasztott elnöknek ismerte el, s a két állam közötti szerződések megengedik a hasonló „segítségnyújtást”.