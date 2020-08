Orbánék nem szóltak az Európai Bizottságnak a határok lezárásáról

Még vizsgálják a részleteit a magyar bejelentésnek a határok lezárásáról - hangzott el az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján Brüsszelben.

Múlt pénteken volt egy videókonferencia a határellenőrzésekkel foglalkozó hatóságokkal, és nem érkezett jelzés arról, hogy bármilyen változás várható a magyar határon - mondta újságírói kérdésre Adalbert Jahnz, a bizottság schengeni övezettel kapcsolatos ügyekért felelős szóvivője - tudósít az Euronews . A bizottság pozíciója világos, a határzár nem számít hatékony intézkedésnek a járvány elleni küzdelemben, hangsúlyozta a szóvivő. Az minden tagállam nemzeti hatáskörébe tartozik, hogy kik léphetnek be a területére, de kötelesek tájékoztatni egymást az intézkedésekről, mondta Vivian Loonela a koronavírussal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó szóvivő. Hangsúlyozta, hogy a bizottság júliusi iránymutatása az, hogy célzottabb intézkedésekkel helyettesítsék a határzárat, és a tagállamok ügyeljenek arra, ne legyen diszkriminatív a szabályozás. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt pénteken jelentette be , hogy szeptember elsejétől Magyarország újra lezárja határait a külföldiek előtt, és a külföldről visszatérő magyarokra 14 nap karantén vár. Ezt két, 48 óra különbséggel elvégzett magyar koronavírus-teszttel ki lehet váltani, saját költségen. Szombaton a Magyar Közlönyben a részletek is megjelentek