Magyar indul magyarral szemben a romániai önkormányzati választáson

Megint elmarad az évtizedek óta várt "erdélyi egység", mégpedig 160 településen.

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) 160 helyszínen mintegy 2200 önkormányzati képviselőjelölttel, valamint 94 polgármesterjelölttel vág neki a szeptember 27-én tartandó romániai önkormányzati választásoknak - jelentette be egy hétfői kolozsvári sajtótájékoztatón Csomortányi István, a pártszövetség társelnöke. A politikus elmondta: a januári kongresszusi döntéseknek megfelelően a Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) politikai szövetségként jegyezte a bíróságon az Erdélyi Magyar Szövetséget, és az önkormányzati választások után elindítják a két párt fúziójából létrejövő Erdélyi Magyar Szövetség nevű párt bejegyzését is. Csomortányi István kiemelte:



„a két párt szövetségével lépéseket tettek az erdélyi magyar egység felé. Az egység azonban nem lehet egyelőre teljes, mert a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem kívánt tárgyalásba bocsátkozni velük.”

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök múlt heti sajtótájékoztatója szerint nem is lesz összekapaszkodás. A szövetség 8390 jelölttel indul a szeptember 27-i romániai önkormányzati választáson. Az RMDSZ arra számít, hogy csaknem 200 településen egyedül is meg tudja szerezni a polgármesteri pozíciót, sőt a Hargita, Kovászna, Maros és Szatmár megyei tanácselnöki tisztséget is.