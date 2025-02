Interjúk egy homályos évszázadról

Ahogy előző könyvében, úgy most is a magyarság eredetét, történetét kutatja Kenessei András művészettörténész, újságíró, az Árpádtól Istvánig – A homály évszázada című, interjúkat tartalmazó kötetét hétfő este mutatták be a Kossuth Klubban.