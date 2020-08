Úgy tűnik, mutálódott a vírus: a tünetek enyhébbek, cserébe viszont tízszer olyan fertőző

Nem véletlen, hogy most a fiatalabbak között aktívabb a fertőzés.

Augusztus közepén szingapúri kutatók a SARS-CoV-2 vírus új variánsát fedezték fel, írja az mfor.hu . A vírus mutációja pozitív is lehet, hiszen enyhébb lefolyású megbetegedéseket eredményezhet, igaz cserébe tízszer olyan ragályos, mint az eredeti változat, és lehet, hogy ez ellen nem lesznek hatásosak a jelenleg fejlesztés alatt álló vakcinák és gyógyszerek. Paul Tambyah, a szingapúri nemzeti egyetem szenior konzultánsa azt mondja: a jelek szerint a D614G-variáns feltűnése és terjedése egyes országokban – így az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban – egybeesik a halálozási ráták csökkenésével. Kétségtelen, hogy Magyarországon is tetten érhető ez a tendencia, miszerint míg a fertőzöttek száma a tavaszi csúcsokat is megdönti (tegnap minden eddiginél több, 292 esetet regisztráltak), addig a napi halálozási arány sokszor a nullára limitálódik. Az olasz orvosok is azt vették észre, hogy a páciensek szervezetében sokkal kevesebb vírust találnak, mint a járvány márciusi-áprilisi tetőzése idején. A vírusokra egyébként jellemző, hogy a mutálódás során veszítenek az erejükből – írja a brit Daily Mail. Érdekükben áll ugyanis, hogy minél több embert fertőzzenek meg, de ne öljék meg őket, hiszen a vírusnak szüksége van a gazdatestre. Így nem véletlen, hogy inkább a fiatalokat érint a növekvő második hullám. Ha a vírus mutációkat hoz létre, megváltoztathatja az immunvédekezés célpontját, azaz hogy mire alakuljon ki ellenanyag – írja cikkében Szendi Gábor pszichológus.