Tanévkezdés: szájmaszk helyett szájzárat kapnak a tanárok

A Pedagógusok Szakszervezete szerint a tankerület így fékezné meg a dolgozókat, hogy az iskolai járványügyi helyzetről beszéljenek.

Vannak olyan iskolák, ahol augusztus végén titoktartási nyilatkozatot kellett aláírniuk a tanároknak arról, hogy a fenntartó engedélye nélkül semmilyen információt nem adhatnak ki intézményükkel kapcsolatban – hangzott el a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) keddi, tanévnyitó sajtótájékoztatóján. A PSZ alelnöke, Totyik Tamás szerint a tankerület ezzel próbálja megakadályozni, hogy például a járványügyi protokollal kapcsolatos hiányosságokra fény derülhessen. Lapunk szintén értesült erről, s érdeklődtünk az állami iskolafenttartó Klebelsberg Központnál (KK), ahonnan azt válaszolták: a KK ilyen jellegű utasítást nem adott ki és információik szerint a tankerületi központok sem, ezzel kapcsolatban a Központhoz semmilyen jelzés nem érkezett. A PSZ-nek viszont birtokában van egy ilyen dokumentum. Totyik Tamás szerint ez azt jelzi, hogy az érintett tankerület „egyéni akciójáról” van szó. – A kormányzatnak határozott járványügyi protokollt, egyértelmű utasításokat, a járvány elleni védekezéshez erőforrásokat kellene adnia a pedagógusoknak, nem pedig szájzárat – fogalmazott a PSZ alelnöke. A szakszervezet olyan levelet is látott, amelyben az iskola a diákokat kérte, hogy hozzanak törlőkendőket, vécépapírt. Szabó Zsuzsa PSZ-elnök arról is beszámolt: tudnak olyan intézményről, ahol augusztus végén az összes pedagógusnak takarítania kellett az iskolát. De láttak olyan intézményi protokollt is, amelyben a diákoktól is elvárják, hogy fertőtlenítsék – akár saját, otthonról hozott fertőtlenítőszerrel – a padokat. A PSZ elnöke emlékeztetett: bár a kormány „hagyományos” tanévkezdésről beszél, ami most történik, azt nem lehet annak nevezni. Nemcsak a járvány nehezíti az iskolakezdést, felmenő rendszerben most kezdődik az új Nemzeti alaptanterv bevezetése, a hatévesek kötelező beiskolázása miatt pedig növekedtek az elsős osztálylétszámok. – Az én gyermekem 34 fős osztályban kezdte meg az iskolát – erről Gosztonyi Gábor, a PSZ másik alelnöke beszélt. A szakszervezethez pedig egy olyan levél is eljutott, amelyben egy vidéki kisvárosi iskola pedagógusai arról számoltak be, jelen pillanatban két osztálynak nincs osztályterme az iskolában, a gyerekeket – átmenetileg – az iskola aulájában helyezték el. Mint írták, két éve tudni, hogy három osztályterem (beázás és omlásveszély miatt) le van zárva az épületben, a fenntartó mégsem tett semmit. A PSZ szerint haladéktalanul szükség lenne egy központi protokollra arra az esetre, ha az iskolákban megjelenik a járvány. Emellett a tanulók és a diákok szűrését, a hibrid (párhuzamosan online és tantermi) oktatás lehetőségének megteremtését is szükségesnek tartják. Szabó Zsuzsa hozzátette: a pedagógusok munkaterhei a járványhelyzetben tovább növekednek, pedig a PSZ felmérése szerint eddig is átlagosan heti 50 órát dolgoztak 40 helyett. A bérfeszültségek miatt újból levélben fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz.