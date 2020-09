Balatoni privatizálás nyomott árakkal

Meghirdették a Balatoni Hajózási Zrt. eladásra szánt ingatlanjai közül az első kettőt: a parti telkek kikiáltási ára 68 és 78 ezer forint négyzetméterenként.

A lapunk által megkérdezett ingatlanszakértő szerint a Balatonnál a közvetlen vízparti, teljesen közművesített, összefüggő, nagy területű telkek négyzetméter ára 100 ezer forinttól indul, és – elsősorban az északi parton – akár az egymillió forintot is elérheti. Ehhez képest a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. négyzetméterenként 68 ezer forintos kikiáltási áron kínálja eladásra a Balatoni Hajózási (Bahart) Zrt. egyik, déli parti, balatonszemesi kempingjét. Az állam ugyanis – ahogyan azt elsőként az MFOR kiszúrta – egymilliárd forintos kikiáltási áron hirdette meg a közel másfél hektáros, azaz bő 14,6 ezer négyzetméteres Hattyú kempinget. Mivel kikiáltási árról van szó, elvileg többet is kasszírozhat a vagyonkezelő. Csakhogy az állami licitek során eladásra kínált ingatanok zöme kikiáltási áron kel el. Május elején a Népszava számolt be elsőként arról, hogy a Bahart-ban minősített többséggel rendelkező állam képviseletében a Magyar Turisztikai Ügynökség – a balatoni önkormányzatokkal szemben – elfogadta a cég reorganizációs tervét , amelyben a vitorláskikötők bérbeadása mellett szerepelt a társaság szemesi és boglári kempingjének, illetve siófoki szállodájának eladása is. Annak ellenére is, hogy egy éve a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, Guller Zoltán lapunknak nyilatkozva még bizonygatta: nem fogják feldarabolni és részenként értékesíteni a céget. Az elmúlt években a NER-oligarchák sorra vásárolták fel a tóparti ingatlanokat, jellemzően fejlesztési céllal, és a meghirdetett szemesi ingatlan, a Hattyú Kemping adottságaival felkeltheti a Fidesz-közeli vállalkozók érdeklődését. A kikötő melletti telek jelenlegi formában 101 – sátrak, lakókocsik fogadásra alkalmas – parcellával rendelkezik, ezen túl néhány kiszolgáló épület található rajta. A cég beszámolója szerint eddig évi tízmillió forintért adta bérbe a Bahart. A vagyonkezelő kiírása nem szabályozza, hogy a jövőben továbbra is kempingként kellene használni az ingatlant: ha lesz vevő, akkor a helyi építési szabályzatnak megfelelően fejlesztheti azt. Az MNV jelentős határidőt adott a licitre: a százmillió forintos árverési biztosítékot a hónap közepéig kell megfizetni az árverésre jelentkezőknek, maga az elektronikus licit szeptember 21-én indul, de egy egész hónap áll a licitálók rendelkezésre – ami meglehetősen tág határidő, az általában megszokott 2-4 munkanappal szemben. Hasonlóan alacsonynak tűnő kikiáltási áron kínálja az MNV a Balatoni Hajózási Zrt. mintegy 10 ezer négyzetméteres tihanyi rév melletti területét is. Itt az induló ár 787 millió forint, azaz négyzetméterenként 78 ezer forint. Igaz, itt egy-két jogi nehézség felmerül: a telek és annak szomszédos telkei között rendezetlen telekhatárok és túlépítések vannak. Az ingatlanon lévő üzlethelyiségekre és a terület több mint felére 2024.08.15-ig érvényes bérleti szerződés áll fenn – olvasható a hirdetményben. A közművesített vízparti telekhez csónakkikötő, játszótér, zúzott kővel borított parkoló, piactér is tartozik. A tihanyi és szemesi Bahart-ingatlannal ellentétben a cég vitorláskikötőinek bérbeadásáról még semmit nem tudni. Pedig a cég reorganizációs terve szerint jövő év január elsejétől már új bérlők üzemeltetnék a jachtkikötőket. Hiába telt el azonban három hónap a tervezet megszavazása óta, még nincs nyoma, hogy megpályáztatták volna a 11 kikötőt. – A pályázatok előkészítése folyamatban van, konkrétumokról azonban még nem tudunk beszámolni – felelte korábbi érdeklődéseinkre Kollár József, a Bahart vezérigazgatója, akit ezúttal hiába kerestünk, nem válaszolt kérdéseinkre. Így arra sem, igaz-e lapunk értesülése, hogy elhalasztják a vitorláskikötők bérbeadását. Információink szerint ugyanis a nyár balatoni botrányai – az algásodás, az eliszaposodás, a szállodapályázatoknál a NER-hez kötődő vállalkozók kistafírozása, a Club Aliga esetleges lezárásának kérdése – miatt a cégnél úgy döntöttek, elhalasztják a tendereket, mert újabb konfliktust okozna a nyertesek személye. Balatoni forrásaink szerint ugyanis több kikötőnél már előre eldöntött, kik nyerik a majdani pályázatokat, az érintett települések különböző Facebook-csoportjaiban konkrét nevek is felmerülnek – természetesen nem hiányozhat Mészáros Lőrinc felcsúti oligarcha és Tiborcz István, Orbán Viktor kormányfő veje sem. Aligha lenne váratlan, ha a pályázatokra rámozdulnának a NER-oligarchák: a jachtkikötő-üzemeltetés igencsak jövedelmező üzlet. A Bahartnak évről évre több, idén már 967 milliós bevételt hoz a 11 kikötő, amelyektől profiltisztításra hivatkozva válik meg a cég. Mivel a cég közlése szerint idénre 88 millió forint amortizációval, valamint a további 385 milliósra tervezett költséggel számoltak, évi mintegy félmilliárd forint hasznot hajtó üzletágtól válna meg.