Több fertőzött, drágább állami teszt

Miközben új rekordot döntött a koronavírusos esetek száma, és megint van halálos áldozata a járványnak, Sopronban az állami kórház a magáncégeknél is drágábban vesz mintát.

Nem veszi le olcsón a mintát az utazáshoz kötött PCR teszthez a Soproni Gyógyközpont, vagyis a nyugati határszél állami kórháza, az országban általános 30 ezer forint körüli árra ugyanis több mint 60 százalékot tesz rá, egy vizsgálat 50 ezer forintba kerül – tudta meg a Népszava. Az ilyen, hivatalosan utazáshoz kötött mintavételnek nevezett eljárást például azok kérhetnek, akik külföldről hazatérve nem szeretnének két hétig karanténban lenni, és negatív eredménnyel hamarabb szabadulnának. A kórház a levett mintákat – információink szerint – a Synlab magánlaborba küldi tovább, valójában ott végzik el a vizsgálatot. Ez azért érdekes, mert Sopronban egy másik helyen is lehet tesztet kérni, méghozzá épp a Synlab-nál, ahol viszont a SARS-CoV-2 RT-PCR teszt már csak 32 ezer forintba kerül. Megkerestük a kórházat, hogy megtudjuk, mi indokolja ezt az árszabást, és eddig hány embertől vettek mintát, de eddig nem érkezett válasz kérdéseinkre. Az átlagos árnál 18-20 ezer forinttal magasabb tarifával egyébként a legdrágább tesztelők közé tartozik a soproni állami kórház Magyarországon, de még Ausztriában is találni kedvezőbb ajánlatot. Bécsben van, ahol 105 euróért, azaz nem egészen 38 ezer forintért készítik el a vizsgálatot 24 óra alatt. Nem csak az árak különösek a soproni intézményben, hanem a fizetési mód és a munkatempó is: bár mindenhol a kártyás fizetést preferálják a járvány terjedésének visszaszorítása érdekében, a kórházban csak készpénzzel lehet fizetni, az utazáshoz kötött PCR teszt eredményére pedig legalább 48-72 órát kell várni. Mindeközben szinte sorra dőlnek meg a korábbi járványrekordok. A koronavirus.gov.hu szerdán már arról tájékoztatott : újabb 365 magyar állampolgárnál mutatták ki a vírust, ezzel 6622 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Mint emlékezetes, sokáig az április 10-ei adatok jelentették a rekordot, akkor egy nap alatt 210 új fertőzöttet regisztráltak. Ez a csúcs augusztus 30-án dőlt meg, akkor 292 magyar állampolgár szervezetében mutatták ki a vírust. A szerdai szám ennél is nagyobb 73-al. Nem kevésbé riasztó adat, hogy újra több áldozata van a járványnak: meghalt 3 idős beteg, az elhunytak száma így 619 főre emelkedett. Ócsai Lajos, az egykori Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) járványügyi főosztályának volt vezetője korábbi álláspontját megerősítve felidézte: tavasszal főleg az idősek voltak érintettek, akiknél súlyosabb tünetek alakulnak ki, most viszont az igazoltan fertőzöttek átlagéletkora 31 év körüli, a fiatalabbakat pedig általában kevésbé viseli meg ez a betegség. Ezzel együtt a szakember szerint nem árt óvatosnak lenni: az esetszám emelkedés ugyanis nem csak a több teszttel magyarázható, hanem azzal is, hogy több a fertőzött. Attól pedig tartani kell – tette hozzá –, hogy a vírus újra eléri a veszélyeztetett korú, állapotú embereket.