A Red Bull négyszeres világbajnoka az idén remeklő McLaren két versenyzője előtt futott a célba.
Charles Leclerc nyerte az Olasz Nagydíjat Monzában. A McLaren pilótáinak be kellett érniük a második és harmadik hellyel.
Ő lett ugyanis az első pilóta, aki egy F1-es idényen belül sorozatban 10 futamgyőzelmet aratott.
Az Olasz Nagydíj időmérő edzésének dobogóján a címvédő Max Verstappen, a Red Bull kétszeres világbajnoka az itáliai istálló versenyzői közé szorult.
Monzai győzelmével 116 pont előnyre tett szert hét versenyhétvégével az idény vége előtt.
A Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1 szombati időmérő edzésén.
A Ferrari monacói pilótája technikai problémája ellenére megnyerte az Osztrák Nagydíjat, a kettős siker elmaradt, mert kiégett Carlos Sainz Jr. autója.
A Forma-1 monzai futamán a két élen álló versenyző balesete alaposan felborította a papírformát.
Az Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.
A legjobb időt az egyéni világbajnok brit Lewis Hamilton érte el, megelőzve csapattársát, a finn Valtteri Bottast.
Kérdés, sikerül-e a szombati időmérőn realizálnia pénteki teljesítményét.
A péntektől vasárnapig tartó Forma-1-es Olasz Nagydíjon is a lengyel Robert Kubica versenyez az Alfa Romeo egyik autójával a koronavírusos megbetegedés miatt karanténban lévő finn Kimi Räikkönen helyett.
Mindkét Ferrari kiesett, azonban az Alpha Tauri révén így is hazai siker született Monzában.
Mellőle csapattársa, a finn Valtteri Bottas rajtolhat majd a második kockából, míg a harmadik pozícióból Carlos Sainz, a McLaren spanyol versenyzője vághat neki a futamnak.
A brit Lewis Hamilton lett a második, míg a Red Bullal versenyző, thaiföldi Alex Albon a harmadik.
A hétvégi Olasz Nagydíjat követően már nem Claire Williams lesz a helyettes csapatfőnök a Williams istállónál. A teljes család félreáll az új tulajdonoshoz kerülő gárdánál.
Ezzel 2010 után először diadalmaskodott a maranellói istálló autója „hazai pályán”.
Alex Peroni autója a levegőbe repült, és több fordulat után fejjel lefelé a gumifalban landolt.
A Ferrari monacói pilótája továbbra is száguld Monzában.
A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Olasz Nagydíj pénteki második szabadedzésén.
Sergio Perez, a Force India mexikói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Olasz Nagydíj pénteki első szabadedzésén.
Kettős Mercedes-sikerrel ért véget a Forma–1-es Olasz Nagydíj vasárnap a győztes Lewis Hamilton átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben.
Lewis Hamilton rajtolhat az élről a Forma-1-es Olasz Nagydíjon, miután a meglehetősen kaotikusra sikerült esős időmérő edzésen nem talált legyőzőre. Bár a brit mögött a Red Bullok végeztek, rajtbüntetésük miatt a 2. helyről Lance Stroll rajtolhat majd - írja az f1vilag.hu.
Mercedes-fölényt hozott a pénteki első szabadedzés a Forma-1-es Olasz Nagydíjon: a legjobb időt a brit Lewis Hamilton autózta, míg a második csapattársa, a finn Valtteri Bottas lett.
Nico Rosberg nyerte tegnap a Forma-1-es világbajnokság 14. futamát, az Olasz Nagydíjat. A másodikként rajtoló német már az indulást követően az élre állt, pályafutása 21. nagydíjgyőzelmével kettő pontra csökkentette összetettbeli hátrányát a második helyen befutó Lewis Hamiltonnal szemben. A hazai közönség nagy örömére harmadikként a Ferrari pilótája, Sebastian Vettel zárt.
Nico Rosberg, a Mercedes német pilótája nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíjat vasárnap Monzában. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK!
Hatvanhatodik alkalommal látogat a Forma-1-es világbajnokság mezőnye Monzába a hétvégi Olasz Nagydíj alkalmával. A legendás versenyhelyszín a sorozat 1950-es elindulása óta csupán egyszer, 1980-ban nem szerepelt a versenynaptárban, s az utóbbi hónapok baljós hírei után úgy tűnik, a sportág és a pálya közös története a jövőben is tovább íródik. Lewis Hamilton zsinórban harmadszorra győzne Olaszországban, ahol ezúttal is csapattársa, Nico Rosberg állíthatja meg a diadalmenetet.
Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es Olasz Nagydíj pénteki második szabadedzésén. A címvédő és a vb-pontversenyben éllovas brit mögött csapattársa, a délelőtti szabadedzésen győztes német Nico Rosberg autózta a második időt, míg harmadikként a német Sebastian Vettel zárt.
Nico Rosberg, a Mercedes német pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Olasz Nagydíj első, pénteki szabadedzésén.
A legutóbbi Forma-1-es futamok színvonalától ugyan elmaradt a hétvégi Olasz Nagydíj, a rajt és az utolsó körök szolgáltattak meglepetéseket. A második helyről induló Kimi Räikkönen rögtön a mezőny végén találta magát, mégis sikerült végül az ötödik pozíciót megszereznie. A kétszeres világbajnok Lewis Hamilton nagyon magabiztos előnnyel győzött, ráadásul más oka is volt az örömre: csapattársa, Nico Rosberg egy világbajnoki pontot sem szerzett.