Akár koncerteket is duplázna a MÁV Szimfonikusok

Kilenc bérletsorozatot hirdetett az új évadra a MÁV Szimfonikusok, abban bízva, hogy legalább félház előtt, de koncertezhetnek. A csütörtöki sajtótájékoztatón annak is tanúi lehettünk, milyen nehézséget okozhatnak a beutazási korlátozások.

Március 11-én épp a Müpában próbálta Beethoven Missa Solemnisét a MÁV Szimfonikusok – egy mintegy százötven tagú kórussal, négy szólistával és Kovács János karmesterrel –, amikor délután a kormány kihirdette a járványügyi veszélyhelyzetet, és többek között betiltotta a száz főnél nagyobb beltéri rendezvényeket. – Igényes és nehéz mű, felvetődött, hogy ha már bepróbáltuk, másnap az üres koncertteremben tartjuk meg a koncertet, amit a közönség online közvetítés révén hallhat, láthat. Végül le kellett fújni, Kovács János sem érezte jól magát, fájt a feje. Az Operaház később letesztelte minden művészét, így kiderült, a karmester átesett a koronavíruson, feltehetően akkor, amikor lett volna a koncertünk – mesélte a MÁV Szimfonikusok tegnapi évadnyitó sajtótájékoztatóján Lendvai György.A zenekar ügyvezető igazgatója ezután arról számolt be, a nehézségek között is mennyi öröm érte a zenekart: bár felajánlották a közönségnek, hogy az elmaradó koncertekre már megváltott jegyek, bérletek árát visszafizetik, nagyon sokan erről lemondtak, hogy ezzel segítsék a zenekart. – Veszélyes állapot lett volna, ha két-három hónapig nem csinálunk semmit, miközben az állam és a MÁV támogat minket. 1945. május 1-én született meg a zenekar, nem sokkal később már a MÁV egyik vonatával járta az országot, hogy a komolyzene erejével próbálja gyógyítani az emberek lelkét a háború után. Generációk találkoztak akkor először a komolyzenével. Most is krízishelyzet volt, így született meg a Nyiss ablakot a zenének! programunk – idézte fel a zenekari igazgató. A zenekar művészei egymást váltva március végétől május végéig két professzionális hangeszközökkel felszerelt autóval járták Budapest és az ország több mint száz településének utcáit. Zenéltek felvételről kórházak, iskolák előtt, meglátogattak több mint húsz idősotthont, szerenádot adtak végzősök tanárainak. A kezdeményezésről a The Guardian kolumnás cikkben , a Reuters pedig videóriportban is beszámolt. A László Kórház dolgozóinak májusban a zene mellé két mázsa gyümölcsöt is vitt a MÁV-zeneautó, amit elkísért a világhírű hegedűművész, Roby Lakatos, aki a Covid-részleg előtt játszott élőben.Lendvai György arról is beszélt: a zenekar a szolidaritás terén is jó példát akart mutatni. – Minden zenekar játszik olyan művet, amelynek a muzsikusigénye nagyobb, mint a saját muzsikusállománya. Ilyenkor kisegítő zenésztársakkal dogozunk. Az idők folyamán kialakult azoknak a kisegítőknek a köre, akikkel szívesen dolgozunk, már be is illeszkedtek a szólamokba, de nincs lehetőségünk arra, hogy állományba vegyük őket. Ezek a kisegítők az elmúlt hónapokban teljesen elestek a keresetüktől. Bevontuk zenekari feladatokba őket, a szakszervezet kezdeményezésére pedig segélyezési akciót indítottunk. – A kormány a veszélyhelyzet idején elengedte a munkavállalók járulékának egy részét, a zenekari tagjai ezt az összeget ajánlották fel a kisegítő társaknak.Az új évadra kilenc bérletsorozatot hirdetett a MÁV Szimfonikusok. Részben pótolni tudják az elmaradt koncerteket, így a Missa Solemnist is eljátsszák a Müpában, Nyíregyházán és Nagyváradon. A zenekar elmaradt 75. születésnapi koncertjét is pótolják, bemutatják a zenekarnak az erre az alkalomra írt műveit: A turul álmát Arman Ismuratovtól, Madarász Iván Locomotivját és Dénes István MÁV Start S.O.S. című művét, ami az ismert MÁV-szignált is feldolgozza. Amennyiben járványügyi korlátozások miatt csak félház előtt lehetne csak megtartani a koncerteket, a nyitányokat elhagyják a programból, és csak a versenyművet és a szimfóniát szólaltatnák meg, majd szünet után a közönség másik felének is eljátszanák ugyanazt a programot.Idén is számos neves karmester és szólista működik közre a mávos koncerteken. Külföldi is. Mint elhangzott: a zenekar az összes szimfonikus együttessel, az Operaházzal és zeneművészeti bizottsággal együtt arra kérte a kulturális államtitkárságot, tegye könnyebbé a nemzetközi hírű művészek beutazását – a két vírusteszt is mintegy négy napot vesz igénybe, nem valószínű, hogy Maxim Vengerov, Pinchas Zuckerman, Amanda Forsyth, Gustav Rivinius vagy Charles Dutoit ilyen feltételekkel is vállalja a koncerteket. A beutazási korlátozások okozta nehézségeknek a sajtótájékoztatón is tanúi lehettünk, igaz, Fenyő Gábor, a zenekar alapítványának kuratóriumi elnöke, egykori ügyvezetője magyar muzsikus. Mivel csak szeptember 1-én ért haza Németországból, házi karanténban van, így online videókapcsolat révén tudta elmesélni, hogy könyvet írt. A koncertkalauzában 642 mű ismertetése szerepel 159 szerzőtől (köztük 34 magyar zeneszerzővel). Mégpedig időrendben: Arcangelo Corellitől Kesselyák Gergelyig. Mivel Fenyő Gábor nem zenetörténész, viszont gyakorló zenész – koncertismertetőit harminc éve írja a MÁV zenekarnak –, könyve élményszerűen hozza közelebb olvasóihoz a muzsikát.A zenekar a Múzeum utcából ideiglenesen a Stefánia útra költözik – még két-három hétig maradhatnak mégis a székházukban –míg nem újítják fel a ferencvárosi rendezőpályaudvarnál lévő új otthonukat. A muzsikusokkal most szombaton a Belváros hét helyszínén találkozhatunk, az Open Day keretében köztereken fognak kamarazenélni.