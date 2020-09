Egyre többen állnak a diákok mellé

Számos intézmény bejáratához kerül szalag, mások zászlókat raknak ki.

Sorra mondanak fel a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatói, legutóbb Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója jelentette be , hogy távozik az egyetemről. Az intézmény Facebook-oldalán megjelent írásban többek közt így fogalmazott: „Álmatlan éjszakák, dühök és kétségbeesések, óránként megváltoztatott álláspontom ellenére és következtében, továbbá azzal együtt, hogy a hallgatók céljaival egyetértek, 27 év szolgálat után, mint az SZFE habilitált egyetemi tanára beadom felmondásomat. Döntésemről elsőként az osztályomat tájékoztattam, akik biztosítottak megértésükről és akikkel – ha a kultúra perc-emberkéi is úgy akarják és a pandémiás helyzet sem áll az utunkba – a szombathelyi színházban jövő tavasszal együtt dolgozunk majd felnőtt művészekként.” Máté Gábor utal arra, hogy a mostani hallgatóinak Székely Kriszta a társ osztályvezető tanára, aki eddig nem mondott le a tanításról. Miután kinevezték az alapítvánnyá átalakított SZFE kuratóriuma elnökének Vidnyánszky Attilát, először Zsámbéki Gábor bontotta fel oktatói szerződését, később Székely Gábor, Ascher Tamás, Enyedi Ildikó, Pelsőczy Réka és Bárdos András is a szakítás mellett döntött. A tanárok többsége azonban próbál kitartani a tanítványaik mellett. Vezetői pozícióikról hétfőn lemondtak Upor László és Novák Eszter rektorhelyettesek, Bagossy László, Balázs Gábor és Gáspár Máté intézetvezetők. Ők vezetőként jelenleg a felmondási idejüket töltik, de oktatóként egyelőre maradnak. A SZFE-én jövő héten el kellene, hogy induljon az oktatás, kérdés, hogy ez a jelenlegi helyzetben milyen személyi és intézményi háttérrel tud megvalósulni. Egyre szélesebb az a kör, amely a szolidaritását fejezi ki az egyetemet elfoglaló diákok iránt. Az írók után most már a zenészek is aláírtak több, mint ezren, közöttük Bródy János, Beck Zoltán, Horgas Eszter, Lovasi András, Másik János, Péterfy Bori, Presser Gábor. Pénteken a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak egy része színművészetis tiltakozó maszkban vette át a diplomáját. Korábban a MOME, a Kaposvári Egyetem és több erdélyi egyetem hallgatói is kiálltak az SZFE diákjai mellett, legújabban pedig a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói fejezték ki szolidaritásukat. Egyre több intézmény bejáratához kerül szalag, mások zászlókat raknak ki. Több színház, például a szabadkai, a szombathelyi, a miskolci, a debreceni vagy a bukaresti teátrum is kifejezte együttérzését a színművészetis hallgatók mellett. Mácsai Pál, az Örkény Színház igazgatója az ATV-ben elmondta, szerinte az ő működése alatt ez a legnagyobb szakmai krízis és a XXI. század emlékezetes csomópontja zajlik éppen. Hozzátette, az átalakítás határidejének drasztikus lerövidítése, az egyetemi vezetés kompromisszumos javaslatainak lesöprése arra utalnak, hogy az eseményeket indulat mozgatta és nem érvek. Mácsai kijelentette, hogy a szenátus jogköreinek elvétele intervenció, megszállás, amivel a szenátus tagjainak sok éves munkája kérdőjeleződött meg, és szerinte az, hogy az diktál, akinél a pénz van, feudális gondolat, a demokráciára nem jellemző, mert ott létezik a fékek és ellensúlyok rendszere. Az eseményeknek azonban annyiban van előnye, jegyezte meg Mácsai Pál, hogy a színészhallgatók emberi, történelmi tapasztalatot szereznek az emberi természetről és a hatalom természetéről, ami a színházi szakmában jól jön a későbbiekben. Az Örkény igazgatója úgy vélte, a történteknek egyetlen jó kimenetele van, a visszavonás, és ehhez olyan léptékű államférfiúi bölcsesség kellene, amely belátja, hogy ezt a dolgot rosszul mérték föl. Vidnyánszky Attila a jelenleg kialakult állapotokról többek közt azt mondta a Kossuth Rádióban, hogy a pártok eszközként használják a diákokat ebben a helyzetben. A diákok viszont többször kijelentették, hogy távol szeretnék tartani magukat mindenféle pártpolitikától.