Lelőtték a portlandi gyilkost

Washington államban a rendőrök csütörtökön agyonlőtték Michael Reinoehlt. A 48 éves férfi az antifa mozgalom ismert támogatója volt. Egy videóinterjúban nyíltan beszélt arról, hogy szombaton Portlandben ő lőtte le a szélsőjobboldallal szimpatizáló Aaron Danielsont. Azt mondta, azért utazott Oregonba, hogy segítsen fenntartani a rendet Donald Trump híveinek autós felvonulása idején. Szerinte Danielson egyértelműen az ő és társa életét fenyegette, ezért használt fegyvert. Egy felvétel szerint azonban Danielson csupán paprikaspray-t használt. Akárhogy is, negyedszázada Reinoehl volt az első, az antifához kapcsolható személy, aki embert ölt. Az interjú nyomán Donald Trump hisztérikus internetbejegyzésekben követelte az őrizetbe vételét. A férfi akkor is fegyvert rántott, amikor megérkeztek érte, de a négy rendőr gyorsabb volt. Trump szélsőjobboldali hívei Danielson emlékére szombatra demonstrációt terveznek Portlandbe, amire a Számítanak a Fekete Életek mozgalom hívei és az antifa-szimpatizánsok is készülnek. A rendőrség aggódik, mert az amerikaiak 43 százaléka olyan háztartásban él, ahol van legalább egy lőfegyver és az elmúlt hetekben már többször alakult ki konfrontáció felfegyverzett tüntetők között. Joe Biden eközben a wisconsini Kenoshába találkozott a fehér rendőr által lelőtt fekete Jacob Blake családjával és telefonon a deréktól lefelé megbénult áldozattal is beszélt. A demokrata párti elnökjelölt ismételten felemelte szavát az erőszakos demonstrációk ellen és egységet sürgetett. Biden szerint Trump retorikája az emberi természet sötét oldalát legitimálja.

Az elnököt azért is bírálják, mert észak-karolinai híveit arra buzdította, hogy küldjenek be levélszavazatot, majd próbáljanak meg személyesen is voksolni. Az államban már megkezdték a levélszavazáshoz szükséges dokumentumok postázását, s ezzel gyakorlatilag megkezdődött a választás. A kétszer szavazás viszont bűncselekmény, sőt, az arra való buzdítás is az. Ennek fényében Trump visszatáncolt és másodszorra azt mondta, hogy a választópolgárok akkor menjenek személyesen szavazni, ha a levélben feladott voksukat valamiért nem rögzítette az észak-karolinai választási rendszer. Az elnök egy számára kulcsfontosságú kérdésben is védekezésre kényszerül, miután az Atlantic című folyóirat honlapján olyan cikk jelent meg, miszerint ismételten értetlenül, az önfeláldozás értékét lebecsülve beszélt az amerikai katonákról. Az írás fehér házi forrásokra hivatkozva részletezte, hogy 2018-ban Trump pancseroknak és lúzereknek nevezte az első világháborúban Párizs védelmében elesett 1800 amerikai tengerészgyalogost, és lemondta temetőjük tervezett megkoronázását, mert esett az eső és féltette a haját. A Bellaeu-i erdőben zajlott csata a tengerészgyalogság történetének egyik legdicsőbb lapja. Az egyik amerikai tiszt állítólag azt felelte a menekülő franciáknak, akik nekik is a visszavonulást ajánlották: „Visszavonulni? Ördög és pokol, még csak most érkeztünk!” A cikk több más incidenst is felidéz, amikor Trump tiszteletlenül vagy értetlenül beszélt háborús hősökről. Kabinetfőnöke, John Kelly tábornok Afganisztánban elesett fiának sírja mellett például azt kérdezte, „Mi volt nekik ebben (az üzlet)?” A maga részéről Donald fiát és Tiffany lányát is kitagadással fenyegette, ha beállnának a hadseregbe. Az elnök hivatala hevesen tagadta, hogy a felsorolt esetek megtörténtek volna. Trump újraválasztásához elengedhetetlen a hagyományosan a konzervatívok felé hajló veteránok támogatása. Felmérések szerint már eddig is szokatlanul nagy részük, 42 százalékuk szándékozott az elnök ellen szavazni, ha ez tovább nő, az már a vég Trump számára. Az elnöknek az sem használ, hogy az új, hivatalosan elfogadott matematikai modell szerint december végéig 410 ezerre nő a koronavírus-járvány amerikai áldozatainak száma. Sőt, ennél is sokkal több lehet, ha az emberek a nyáj-immunitásban kezdenek bízni. Maszkviseléssel és egyéb, szigorú járványügyi intézkedésekkel viszont az év végéig mintegy 122 ezer ember életét lehetne megmenteni. Trump éppen csütörtökön gúnyolódott Bidenen, amiért az maszkot hord. A republikánusok másik céltáblája viszont Nancy Pelosi házelnök, akiről videó készült, amint maszk nélkül volt a fodrászánál.