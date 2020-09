Gasly pályafutása első sikerét aratta az Olasz Nagydíjon

Mindkét Ferrari kiesett, azonban az Alpha Tauri révén így is hazai siker született Monzában.

Az Olasz Nagydíjtól kezdve betiltották az időmérős motormódokat, az erőviszonyok ettől azonban egy csapásra nem változtak meg. A szombati időmérőn a Mercedes hatszoros világbajnoka, Lewis Hamilton idei hatodik, és pályafutása 94. időmérő-elsőségét szerezte csapattársa, Valtteri Bottas előtt. A 35 éves brit jól kapta el a rajtot, magabiztosan őrizte meg az első helyet, miközben finn csapattársát Carlos Sainz Jr. legyorsulta, majd a másik McLarennel Lando Norris is megelőzte. Bottas az első körben még két pozíciót veszített, és Max Verstappen (Red Bull) is két helyet rontott, ötödikből hetedik lett. A 6. körben a 17. helyen haladó Sebastian Vettel (Ferrari) fékprobléma miatt feladni kényszerült a versenyt, majd Kevin Magnussen (Haas) versenyautója is tönkrement. A Safety Car-időszak elején Hamilton a bokszba hajtott kerékcserére, egy körrel később pedig szinte minden riválisa ugyanígy tett. A mezőny jelentősen összekeveredett az élen haladó Hamilton mögött, az újraindításnál viszont Charles Leclerc a célegyenesre vezető kanyarban elveszítette az uralmát a Ferrari felett, és a gumifalba csapódott. A baleset nyomán piros zászlóval félbeszakították a futamot. Időközben Hamilton és Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) is 10 másodperces „stop and go” büntetést kapott, mert a 20. körben a tilos jelzés ellenére hajtott be a bokszba. A futam nagyjából 20 percnyi kényszerszünet után állórajttal folytatódhatott. Hamilton mellől Lance Stroll (Racing Point) startolhatott, a második sorba pedig Pierre Gasly (Alpha Tauri) és Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), a harmadikba Giovinazzi és Sainz, a negyedikbe pedig Norris és Bottas állhatott fel. Hamilton megőrizte első helyét, majd a kör végén kiállt letölteni a büntetését. A vezetést így Gasly vette át, mögötte a két Alfa Romeo száguldott, Räikkönen, Giovinazzi sorrendben, de utóbbi két körrel később szintén letöltötte büntetését. Huszonhárom körrel a leintés előtt Verstappen versenyautója felmondta a szolgálatot, közben Gasly igyekezett előnyt kiautózni magának, de Sainz feljött másodiknak, és üldözőbe vette.



Hamilton 14 körrel a vége előtt érte utol a boly végét, és megkezdte a felzárkózást, közben az élen Gasly, Sainz, Stroll volt az első három sorrendje. A hajrában Sainz nagyon közel került Gaslyhoz, aki viszont higgadtan és taktikusan védekezve megőrizte az első helyet, és ezzel a Forma-1-ben Olivier Panis 1996-os monacói győzelme után először állhatott fel ismét francia versenyző a dobogó felső fokára. „Nem is értem, hogy mi történt velem, elképesztően őrült verseny volt. Nagyon sok mindenen mentem keresztül 18 hónap alatt az F1-ben, nehezen hiszem el. Nem találom a szavakat” – fogalmazott Gasly, aki pályafutása 55. F1-es futamán az első sikerét aratta Monzában, a csapat pedig utoljára – még Toro Rosso néven – éppen ugyanitt ünnepelhetett győzelmet 2008-ban Vettellel a volánnál. „Csalódott vagyok a második hellyel, nagyon közel volt a győzelem. Hamilton mögött második voltam, utána kicsit rosszul jött ki a biztonsági autós szakasz. A hatodikról jöttem vissza a második helyre, emiatt azért lehet okom az örömre is” – értékelt Sainz. „Úgy érzem, hogy ezt én veszítettem el, mert a második helyről rajtoltam az újraindításnál. Nem volt tapadása az autómnak, Carlosszal jót csörtéztünk, összességében azért örülök ennek a harmadik helynek is” – mondta Stroll, aki mögött Norris, az egész futamon látványosan szenvedő Bottas és Daniel Ricciardo (Renault) volt a sorrend. Hamilton a mezőny végéről a hetedik helyig tudott előre lépni, a nyolcadik Esteban Ocon (Renault), a kilencedik Danyiil Kvjat (Alpha Tauri), a tizedik pedig Sergio Pérez (Racing Point) lett. A vb egy hét múlva Mugellóban, a Toszkán Nagydíjjal folytatódik.