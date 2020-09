Sértődötten vágott vissza Szijjártó a helikopterezésről beszámoló lapoknak

A külügyminiszter szerint „minimális földrajzi tudással belátható”, hogy az ő munkájához szükség van a légi támogatásra.

a külügyminiszter pedig maximum egy órát nyerhetett a légi úttal.

Hosszú, némileg sértett hangvételű Facebook-posztban számolt be várható programjairól hétfőn este Szijjártó Péter, majd felemlegette, hogy Hadházy Ákos bejegyzése nyomán több újság, köztük a Népszava is beszámolt egy júliusi helikopteres belföldi útjáról. Mint megírtuk, Szijjártó Budapestről Tolnára látogatott helikopterrel, hogy beszédet mondjon egy helyi gyárban – bár két település közúton is csak 140 kilométerre van egymástól,

Szijjártó Péter kiszáll egy rendőrségi helikopterből Nagykereki mellett, 2020. szeptember 4-én Fotó: Borsos Mátyás KKM / Szijjártó Péter /Facebook

Szijjártó Péter mégsem a kérdéses, július 14-i tolnai látogatást, hanem múlt pénteki munkanapját részletezte, amit álláspontja szerint nem is lehetett volna másként megoldani, csakis egy helikopter utasaként.

„Ami pedig a hétvégén megjelent híreket illeti, látom vannak, akik azt kifogásolják, hogy a Rendőrség (vagyis az állam) helikopterét használom néha, ha az idő szűkössége miatt másként nem tudom elvégezni a munkámat. Rendben, értem a felvetést. Íme akkor a kérdés azoknak, akik emiatt kritikákat fogalmaztak meg: Nézzük a pénteki munkanapot. Melyik munkát nem kellett volna elvégeznem? 1. Nem kellett volna Budapesten tárgyalnom a Shell vezetőivel, és nem kellett volna bejelenteni hazánk első, nyugati vállalattal kötött, hosszútávú gázvásárlási megállapodását? 2. Nem kellett volna Nagykerekiben találkozni Románia külügyminiszterével és szállítási miniszterével, és nem kellett volna átadni a második autópálya-összeköttetést a magyar-román határon? 3. Nem kellett volna elmennem Nagyváradra találkozni a romániai önkormányzati választáson induló RMDSZ-es jelöltekkel, és nem kellett volna egyeztetni velük az erdélyi, partiumi magyarság jövőbeni támogatásáról? 4. Nem kellett volna Berettyóújfaluban találkoznom a Mezei-Vill Kft. vezetőivel és nem kellett volna bejelenteni egy több mint 500 millió forintos beruházást, mellyel száz munkahelyet megvédenek? Minimális földrajzi tudással belátható, hogy ehhez a naphoz kellett a helikopteres segítség is. Újra kérdezem: ezek közül melyik munkát nem kellett volna elvégeznem?”

-írta posztjában a külügyminiszter.

A fő kérdés azonban nem az, hogy melyik munkát nem kellett volna elvégezni, hanem az, hogy egyáltalán miért utazgatott mindehhez.

A budapesti Shell-tárgyaláshoz nem kellett a helikopter, a berettyóújfalusi bejelentéshez és a nagyváradi megbeszéléshez tökéletesen alkalmas lett volna a videókonferencia is - különösen akkor, amikor napi több száz új koronavírusos esetet jelentenek be. Abban pedig csak bízhatunk, hogy a nagykereki autópálya-összeköttetés miniszteri jelenlét és szalagátvágás nélkül is használható lenne.